Politieraid dwingt onafhankelijke Hongkongse nieuwssite tot sluiting

De kritische nieuwssite Stand News in Hongkong stopt per direct na een grootscheepse politieraid op de redactie. Het is tekenend voor de toenemende repressie in de stadstaat.

Zo'n 200 politieagenten vielen woensdag de kantoren van Stand News binnen. Daarbij werden volgens de autoriteiten computers, telefoons en 'journalistiek materiaal' in beslag genomen. Steve Li, de verantwoordelijke voor nationale veiligheid, maakte ook melding van zeven arrestaties. Hij noemde geen namen, maar naar verluidt werd onder andere de activistische popzangeres Denise Ho opgepakt.

Niet lang na de politieraid liet Stand News weten dat het 'alle activiteiten stopt'. 'Alle medewerkers zijn naar huis gestuurd', klonk het in een mededeling op Facebook, die al snel tienduizenden reacties kreeg. Met de sluiting van Stand News, opgericht in 2014, verdwijnt een van de laatste onafhankelijke publicaties in Hongkong die critici van China nog een platform gaven.

Net die kritische opstelling lijkt de populaire nieuwssite fataal te zijn geworden. Volgens politiechef Li had Stand News artikels en opiniestukken gepubliceerd waarin werd opgeroepen tot verzet tegen het lokale gezag. Hij verwees naar stukken over opgepakte betogers die spoorloos verdwenen en oproepen tot internationale sancties. 'Kwaadaardig en niet op feiten gebaseerd', zei Li.

Veiligheidschef Li ontkende dat de raid woensdag de persvrijheid om zeep helpt. 'We viseren geen journalisten', zei hij. 'Wij pakken bedreigingen van de nationale veiligheid aan.' Toch verdwijnt met Stand News het zoveelste onafhankelijke nieuwsmedium in de metropool. In juni stopte de bekende krant Apple Daily na een politieactie en de veroordeling van eigenaar Jimmy Lai.

Draconische wet

Volgens de autoriteiten schond Stand News met zijn boodschappen van 'opruiing en samenzwering' de nationale veiligheidswet die Hongkong in de zomer van 2020 invoerde. Dat gebeurde op bevel van China, dat met de wet de prodemocratische beweging de kop wou indrukken. De wet stelt separatisme, ondermijning van de staat en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar.

De invoering van de draconische veiligheidswet was een reactie op de massale demonstraties die sinds 2019 plaatsvonden tegen de groeiende wurggreep van China op Hongkong. Volgens prodemocratische activisten schond het communistische regime in Peking de afspraken die waren gemaakt toen China in 1997 de controle over de stadstaat overnam van het Verenigd Koninkrijk.

Met de veiligheidswet had China een wapen in handen om de democratische beweging in Hongkong uit te schakelen. Honderden activisten werden opgepakt of sloegen op de vlucht naar het buitenland. En ook democratische symbolen moesten eraan geloven. Vorige week verwijderden twee universiteiten beelden die de dodelijke protesten op het Tienanmenplein in 1989 herdachten.

Parlementsverkiezingen

De impact van de Chinese machtsgreep werd duidelijk bij de parlementsverkiezingen in Hongkong. Zowat alle zetels gingen naar pro-Chinese politici, wat geen verrassing was omdat de meeste kritische kandidaten niet mochten deelnemen. Bovendien kon de bevolking maar stemmen voor 20 van de 90 parlementszetels. De rest werd ingevuld door het Chinese regime.