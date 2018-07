Pompeo botst met Noord-Korea over nucleaire ontwapening

Noord-Korea verwijt Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo 'gangstermethodes' toe te passen bij de onderhandelingen over nucleaire ontwapening.

'Als dat gangstermethodes zijn, is de hele wereld een gangster', zo reageerde Pompeo zondag.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gaf geen uitzicht op een versoepeling van de economische sancties tegen Noord-Korea. Tot de 'volledige en verifieerbare' kernontwapening van Noord-Korea heeft plaatsgevonden, zullen de sancties tegen het land van kracht blijven, zo verklaarde hij zondag in Tokio, waar hij zijn Japanse en Zuid-Koreaanse ambstgenoten Taro Kono en Kang Kyung-wha ontmoette.

Pompeo, die daarvoor een tweedaags bezoek bracht aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, banadrukte het belang van controle op het proces van nucleaire ontwapening. De buitenlandminister had het over een 'denuclearisering in de brede zin' die alle soorten wapens omvat.