Pompeuze ontvangst Trump verdoezelt handelsgeschillen tussen VS en India

Donald Trump blijft zelden onbewogen onder uiterlijk vertoon. Hoe pompeuzer de pracht en praal, hoe meer de Amerikaanse president in zijn nopjes is. Dat is de voorbije drie jaar meer dan eens gebleken.

In Ahmedabad, Modi's politieke thuisbasis en Trumps eerste halte op de tweedaagse trip, kregen de straten een nieuwe laag asfalt en de gebouwen een lik verf. Een ruim 180 meter lange muur verrees om een sloppenwijk weg te moffelen en immense posters van de Amerikaanse president doken op in het straatbeeld.

Gespannen relatie

In de Indiase premier zou de Amerikaan wel eens zijn gelijke gevonden kunnen hebben als het over protectionistische reflexen gaat. Net als Trump hengelt Modi al jaren naar de stem van landbouwers en fabrieksarbeiders door met tarieven en quota een verdedigingswal op te trekken rond die sectoren, deels om een vloedgolf aan goedkope Chinese import af te slaan.

Minihandelsdeal

In een poging New Delhi tot meer inschikkelijkheid te dwingen legde Trump Indiaas aluminium en staal in 2018 invoertarieven op. De maatregel deed de op twee na grootste staalproducent ter wereld pijn. De uitvoer kelderde met bijna de helft. Vorig jaar voerde Trump heffingen in op bijna 6 miljard dollar goederen die India tot dan belastingvrij kon exporteren naar de VS.