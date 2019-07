Producent 'Wolf of Wall Street' opgepakt

Riza Aziz, de producent van de film 'The Wolf of Wall Street', is opgepakt in Maleisië. Hij wordt verdacht van witwassen.

De anticorruptiecommissie van het land brengt Aziz in verband met het plunderen van een investeringsfonds dat werd opgericht door zijn stiefvader en Najib Razak, de voormalige premier van Maleisië. Eerder werd ook Razak al gearresteerd.

Kort na zijn arrestatie werd Aziz op borgtocht vrijgelaten. Hij is medeoprichter van Red Granite Pictures, de producent van 'The Wolf of Wall Street' uit 2013 en medeproducent van 'Dumb and Dumber To' en 'Daddy's Home'.

Gelag

Najib Razak betaalde al het gelag voor de uitdijende affaire. Hij richtte in 2009 1MDB (voluit: 1Malaysia Development Berhad) op om geld te verzamelen voor de economische ontwikkeling van het land. In 2015 werd door onderzoek van de zakenkrant The Wall Street Journal duidelijk dat er via duistere operaties tonnen geld uit het fonds verdwenen. Razak kon die aantijgingen aanvankelijk wegwuiven en bleef nog drie jaar aan de macht.

In september vorig jaar werd hij gearresteerd. Hij zou meer dan 620 miljoen dollar uit 1MDB naar persoonlijke bankrekeningen versluisd hebben. Razak houdt zijn onschuld staande.