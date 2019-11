Protest aan universiteit Hongkong gaat laatste fase in

Een harde kern van zo'n 100 demonstranten verschanst zich nog steeds in de Polytechnische Universiteit van Hongkong. Gevreesd wordt dat de bezetting bloedig zal eindigen.

De protestgolf in Hongkong lijkt stilaan zijn orgelpunt te bereiken. Carrie Lam, de leider van het financiële centrum van Azië, zei dinsdag dat de manifestanten die zich op de Polytechnische universiteit verschansen geen andere optie hebben dan zich over te geven als ze een vreedzame oplossing willen. Ze riep hen op hun geweld stop te zetten, hun wapens in te leveren en de bevelen van de politie op te volgen. 'We zijn zeer bezorgd over de gevaarlijke situatie op de campus', zei ze.

Lam verweet de demonstranten dat hun protesten te gewelddadig zijn en dat ze de vijand van het volk zijn geworden. Eerder al had de nieuwe politiecommissaris Chris Tang de bevolking om steun gevraagd en een eind te maken aan de meer dan vijf maanden durende onrusten. Volgens Tang is de politie niet in zijn eentje in staat om de protesten een halt toe te roepen.

De bezetting van de universiteit vanuit de lucht

Gevaarlijk spel

De jongste dagen zijn alle ogen op de Polytechnische Universiteit gericht. Nadat de demonstranten de voorbije maanden een kat-en-muisspelletjes met de politie hebben gespeeld, veranderden ze vorige week het geweer van schouder. Sindsdien bezetten ze meerdere universiteiten, met de Polytechnische universiteit als laatste bolwerk. De impact van de nieuwe acties is groter - de demonstranten blokkeren zo ook een tunnel die Hongkong met het vasteland verbindt en waarlangs dagelijks 90.000 auto's passeren - maar het maakt het allemaal ook een stuk gevaarlijker.

De politie belegert het gebouw sinds zondag, waarna de toestand steeds meer uit de hand liep. Maandagnacht gaven honderden uitgeputte en gewonde studenten zich over. Ze werden direct opgepakt en riskeren tien jaar cel. 200 minderjarigen mochten naar huis, maar riskeren een vervolging. Daarnaast slaagde een groep studenten erin te ontsnappen, al waren daarvoor halsbrekende toeren nodig.