Protest slaat om in woede na massamoord in Myanmar

Zaterdag was de bloedigste dag in de straatprotesten met 114 doden sinds de militaire leiding de controle nam over Myanmar. Maar ook zondag ging het schieten door. Dit keer nam het leger de begrafenisstoeten van omgekomen verzetsstrijders onder vuur. De speciale VN-gezant voor de mensenrechten in Myanmar, Tom Andrews, bestempelt de situatie intussen als 'massamoord'.