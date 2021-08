Protest tegen taliban flakkert voorzichtig op

Ondanks hun gematigder imago schroeven talibanstrijders het geweld op tegen aanhangers van het oude Afghaanse regime en vluchtende landgenoten.

Uitgerekend nu de taliban hun machtsgreep proberen te consolideren, vierde Afghanistan donderdag zijn onafhankelijkheidsdag. Daarmee wordt herdacht hoe in 1919 formeel het Britse juk afgeworpen werd. Voor de moslimfundamentalisten was het vooral een illustratie van hoe, 'als gevolg van ons jihadistische verzet, we een andere arrogante wereldmacht - de Verenigde Staten - gedwongen hebben te falen en zich terug te trekken uit ons heilige territorium'.

De essentie In Jalalabad en Asadabad vielen enkele doden toen talibanstrijders betogers uiteendreven, terwijl rond de luchthaven van Kaboel het geweld tegen vluchtend Afghanen niet geschuwd wordt.

Uit een VN-document blijkt dat de taliban militairen, agenten en NAVO-medewerkers opsporen en dreigen te executeren.

De Afghaans elite die geïnstalleerd werd door de VS onderhandelt over regeringsdeelname.

Her en der, vooral in het oosten van het land, sijpelen evenwel de eerste signalen door dat lang niet alle Afghanen het talibanregime steunen, of dat tegenstanders zich bevreesd voor een nieuw schrikbewind gedeisd houden. In Kaboel, Jalalabad, Asadabad en de provincie Paktia trokken inwoners donderdag de straat op met de traditionele zwart-rood-groene Afghaanse vlag. En probeerden ze talibanvlaggen te verwijderen - een wit vlak waarop in zwarte letters de islamitische eed staat dat 'de enige godheid God is en Mohammed is de gezant van God'.

Als gevolg van ons jihadistische verzet hebben we opnieuw een arrogante wereldmacht - de Verenigde Staten - gedwongen te falen en zich terug te trekken uit ons heilige territorium. Taliban

Executies

Daarbij zouden verschillende doden gevallen zijn toen talibanstrijders de betogers uiteendreven. Zo worden de anekdotische getuigenissen almaar talrijker dat de fundamentalistische groepering niet zo gematigd is als ze de voorbije dagen met een zorgvuldige gechoreografeerde pr-campagne probeerde te etaleren.

Met checkpoints rond de luchthaven van Kaboel houden de taliban zo veel mogelijk Afghanen zonder buitenlands paspoort tegen die het land willen ontvluchten. Stokslagen en geweerschoten worden niet geschuwd.

Uit een vertrouwelijk document van de Verenigde Naties, dat The New York Times kon inkijken, blijkt dan weer dat talibanstrijders van deur tot deur militairen en veiligheidsagenten van het geïmplodeerde regime opsporen en dreigen te executeren, evenals medewerkers van de NAVO-troepenmacht. Officieel beloven de taliban amnestie voor alle tegenstanders.

Verzetsfront

'Hulde aan iedereen die de nationale vlag draagt en de waardigheid van het land in stand houdt', tweette Amrullah Saleh, die tot voor kort vicepresident was. Sinds president Ashraf Ghani zondag het land ontvluchtte, noemt Saleh zichzelf de 'enige legitieme interim-leider van Afghanistan'.

Mijn moedjahedien en ik zullen Panjshir verdedigen als het laatste bastion van Afghaanse vrijheid. Ahmad Massoud Leider van Nationaal Verzetsfront van Afghanistan

Veel concrete macht levert dat niet op, maar Saleh wordt wel beschermd in de Panjshirvallei, ten noorden van Kaboel, door het Nationale Verzetsfront van Ahmad Massoud. Diens gelijknamige vader was in de jaren 90 een kopstuk van het verzet tegen het toenmalige talibanregime, tot hij enkele dagen voor de aanslagen van 9/11 vermoord werd door Al Qaeda-militanten die vanuit België opereerden.

'Mijn moedjahedien en ik zullen Panjshir verdedigen als het laatste bastion van Afghaanse vrijheid', schreef Massoud in een opiniestuk in The Washington Post. Daarvoor vraagt hij 'wapens en munitie' van 'Amerika en zijn democratische bondgenoten'.