Protesten in Hongkong ontsporen

In Hongkong zijn straatprotesten tegen de Chinese regering ontspoord. Voor het eerst is met scherp geschoten.

Tienduizenden actievoerders kwamen dinsdag in Hongkong op straat om te demonstreren voor democratie en mensenrechten. Zij negeerden daarmee een nadrukkelijk verbod van de autoriteiten. Die wilden vermijden dat de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China overschaduwd zou worden door de protesten.

Al snel raakten de betogers slaags met de massaal aanwezige oproerpolitie. Minstens een betoger zou door een kogel in de borst zijn geraakt toen de politie - voor het eerst sinds de protesten in juni begonnen - met scherp schoot. Die greep in met traangas toen de actievoerders enkele hekken vernielden. Volgens de politie gebruikten de betogers ook een bijtende vloeistof.

De autoriteiten hadden stevige veiligheidsmaatregelen genomen om de protesten in de kiem te smoren. Straten en metrostations werden afgezet. Ook afgelopen weekend waren er zware confrontaties tussen betogers en oproerpolitie. De demonstranten herdachten toen de vijfde verjaardag van de protestbeweging tegen het Chinese bewind.

Britse kroonkolonie

Steeds meer inwoners van Hongkong vinden dat het communistische regime in Peking de aloude vrijheden van de gewezen Britse kroonkolonie ondergraaft. China kreeg Hongkong in 1997 in handen, op voorwaarde dat het de democratische verworvenheden zou respecteren. Maar dat gebeurt dus niet, vinden de Hongkongers.

De protesten tegen Peking begonnen in juni toen de Hongkongse leider Carrie Lam een omstreden uitleveringswet aankondigde. Die wet werd door tegenstanders gezien als een poging om democratiebeweging te beknotten. En alhoewel Lam de wet daarna introk, bleven de protesten voortduren.

Twee systemen

Op de viering van de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek ging de Chinese president Xi Jinping in Peking even in op de crisis in Hongkong. Hij zei vast te houden aan het principe van 'een land, twee systemen' dat sinds 1997 geldt voor Hongkong. Maar in een adem benadrukte hij de nood aan de 'volledige eenmaking van het land' waarbij de communistische partij de weg wijst.

Xi sprak voor een enorme militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede, in het hart van Peking. Het Rode Leger toonde er de nieuwste en meest geavanceerde technologie, waaronder nucleaire langeafstandsraketten. Volgens de staatsmedia was 40 procent van het wapentuig dinsdag voor het eerst in het openbaar te zien.