Protestgolf duwt Hongkong voor het eerst in tien jaar in recessie

De bijna vijf maanden oude protestgolf in Hongkong duwde de stadstaat voor het eerst in tien jaar in een recessie.

De voormalige Britse kolonie incasseert ook klappen door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Hongkong heeft al betere tijden gekend. Al bijna vijf maanden gaat amper een week voorbij zonder dat in de stadstaat grote manifestaties plaatsvinden tegen de lokale autoriteiten en tegen de groeiende invloed van China.

Niet zelden eindigden die demonstraties de voorbije maanden in gewelddadige confrontaties tussen de betogers en de ordediensten. De actievoerders slaagden er afgelopen zomer ook enkele keren in de internationale luchthaven lam te leggen.

Bedrijven die een te pro-Chinese koers varen, vormden het doelwit van vandalenstreken. De beelden van die vernielingen en de gewelddadige incidenten gingen meermaals de wereld rond.

Binnenlandse vraag

Met alle gevolgen van dien voor de economie. 'In juli-september kromp het bruto binnenlands product (bbp) met 3,2 procent tegenover de vorige periode van drie maanden. Jaar op jaar was sprake van een daling met 2,9 procent', maakten de autoriteiten van Hongkong donderdag bekend.

Omdat de voormalige Britse kolonie ook in het tweede kwartaal al met een krimp van 0,5 procent geconfronteerd was, is ze voor het eerst in tien jaar in een technische recessie beland. De vorige dateert van 2009, in de nasleep van de wereldwijde financiële en economische crisis.

'De binnenlandse vraag is fors teruggevallen', stelde de Hongkongse regering donderdag. 'De grote manifestaties veroorzaken onder meer zware problemen in de retail- en de cateringsector. Voor het eerst in meer dan tien jaar vielen de uitgaven van de gezinnen terug.'

Toeristen

Door de onrust in de stadstaat incasseerde ook de toeristische sector een klap. Vooral inwoners van het Chinese vasteland - normaal goed voor bijna 80 procent van alle bezoekers in Hongkong - annuleerden hun trip. Heel wat mensen deden dat na een oproep van de autoriteiten in Peking.

Maar de Hongkongse economie kampte ook voor het losbarsten van de protestgolf al met een dip. Naar de oorzaak is het niet lang zoeken: het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De stadstaat is erg afhankelijk van beide landen. Hij vormt als het ware een brug tussen China en het Westen.

Tij keren

Of Hongkong het economische tij op korte termijn kan keren, is de vraag. Washington en Peking maakten ruim twee weken geleden wel bekend dicht bij een gedeeltelijk handelsakkoord te staan, maar op de minideal is nog altijd niet afgeklopt.

Bovendien zijn de tegenstanders van de Hongkongse regering niet van plan hun protesten snel op te geven. Donderdagmiddag maakten ze zich op voor een Halloweenparade.