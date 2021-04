Rabiate hindoe moet Indiase coronastorm trotseren

De uitbraak van de tweede coronagolf, die de grafieken loodrecht omhoogjoeg, kan een les in nederigheid zijn voor Narendra Modi. De Indiase premier ontpopte zich de voorbije jaren als een autoritaire populist die de randen van het wettelijke opzoekt.

‘Corona test onze grenzen om de ellende te doorstaan.’ Een opvallend nederige Narendra Modi sprak vorige zondag de natie toe in zijn maandelijkse radioshow ‘Mann Ki Baat’, wat zoveel betekent als ‘innerlijke gedachten’. In het programma haalt de Indiase premier doorgaans de loftrompet boven over zijn beleid, maar in aflevering 76 was er weinig om over op te scheppen. India noteert al ruim een week meer dan 300.000 besmettingen per dag, en dat is zeker een forse onderschatting. De autoriteiten telden donderdag een record van 380.000 nieuwe gevallen en 3.645 doden.

De beelden van overvolle ziekenhuizen en brandstapels waarop lijken worden gecremeerd gingen de wereld rond. Noodgedwongen aanvaardde de Indiase regering buitenlandse hulp, wat ze zelfs niet had gedaan na de tsunami in 2004. Dat was een enorme knieval voor een trotse nationalist als Modi. De tweede coronagolf is uitgegroeid tot zijn grootste uitdaging sinds hij in 2014 aan de slag ging als premier. Zijn critici verwijten hem nalatigheid en op sociale media is #ResignModi trending. Maar niemand gelooft dat hij de handdoek in de ring gooit.

Modi heeft zich ontpopt als een autoritaire populist die, gesteund door een volstrekte meerderheid in het parlement, de randen van het wettelijke opzoekt. In zijn jaarrapport degradeerde de waakhond Freedom House onlangs zijn oordeel over India van vrij naar gedeeltelijk vrij. Het land haalde een score van 67 procent, tegenover 71 procent vorig jaar. Freedom House verwees naar een ‘patroon’ waarbij de regering geweld tegen minderheden aanwakkert en de repressie opschroeft. Journalisten, opposanten en nijvere twitteraars kregen allemaal te maken met de toorn van Modi.

Schoon schip

De 70-jarige Modi werd in 2014 binnengehaald als premier die schoon schip zou maken in een verstard politiek systeem dat decennia werd gedomineerd door een corrupte elite. Hij leek uit het juiste hout gesneden, als zoon van een theeverkoper die zich had ontworsteld aan zijn bescheiden milieu. Bovendien had Modi sinds 2001 als regionale premier de deelstaat Gujarat uitgebouwd tot een economisch succes. Ondanks de steile ambities - als het van Modi afhangt, steekt India binnenkort China voorbij als economisch walhalla - verloopt de economische stroomlijning moeilijker dan verwacht.

Het palmares van Modi wordt echter gedomineerd door zijn nationalistische agenda, waarbij de hindoes - ruim driekwart van de 1,4 miljard Indiërs - de moslimminderheid in het vizier nemen. Als tiener sloot hij zich aan bij Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), een paramilitaire beweging die een devoot India propageert waarin hindoes de plak zwaaien. En door zijn politieke carrière heen bleef hij een oogje dichtknijpen voor het geweld door hindoe-extremisten. Modi heeft bijvoorbeeld nooit zijn spijt betuigd over het anti-islamitisch geweld dat in 2002 uitbrak in Gujarat, waar hij net premier was geworden, en waarbij minstens 2.000 doden vielen.

Politieke expansiedrang

Om zijn fanatieke achterban niet te bruuskeren, legde Modi de voorbije weken geen beperkingen op aan enkele religieuze festivals. Voor het ritueel Kumbh Mela trokken miljoenen hindoes naar de heilige plaats Haridwar om er een duik te nemen in de Ganges. En in zijn politieke expansiedrang weigerde Modi ook de verkiezingen uit te stellen in vijf deelstaten, waar vooral de oppositie sterk staat. Hij was er zo op gebrand zijn Bharatiya Janata Party (BJP) aan de macht te helpen dat hij enorme meetings organiseerde waar tienduizenden aanhangers kwamen opdagen, zonder respect voor de coronamaatregelen.

