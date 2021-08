Reconstructie van de evacuatie uit Afghanistan: 'Mama, ga nu weg van de luchthaven'

Het heeft geen haar gescheeld of België was op het moment van de dodelijke bomaanslagen in Kaboel nog aan het evacueren. Dat blijkt uit een reconstructie van De Tijd. Een verslag van de angst, de chaos en de opluchting.

Brussel, 26 augustus

‘Mama, ga maar weg daar’

‘Mama, ga maar weg daar. Er zijn vandaag geen vluchten meer. Er is een andere manier om je weg te krijgen.’ Op 26 augustus whatsappt Ahmad Wali Ahmad-Yar een spraakberichtje naar zijn moeder in Afghanistan. De doctoraatstudent heeft thuis in Brussel gezien dat premier Alexander De Croo in een persconferentie waarschuwt voor een aanslag bij Hamid Karzai International Airport. Amerikaanse inlichtingendiensten vrezen dat het ‘elk moment’ fout kan lopen.

Ahmad-Yars moeder staat al dagen tussen de mensenmassa bij Abbey Gate, een van de toegangspoorten van de luchthaven van Kaboel. Met de moed der wanhoop probeert ze het land te ontvluchten. ‘Ik heb niets gezegd over de dreiging. Ze mocht niet in paniek raken’, zegt hij.

Zijn moeder stuurt een spraakbericht terug. Bellen is door de slechte verbinding niet mogelijk. ‘Goed, ik zal vertrekken’, zegt ze. Vijf minuten later ontploft een bom vlak bij Abbey Gate, de poort waar Belgische militairen opereren.

De smartphone van Ahmad-Yar trilt. Een nieuw berichtje van mama. ‘Er is net een bom afgegaan. Daar waar ik eerst stond.’

Ahmad-Yar is opgelucht. Zijn moeder leeft nog. Tegelijk beseft hij: de laatste kans om haar toch nog op een vlucht te krijgen, is verkeken. De aanslagen betekenen het definitieve einde van operatie-Red Kite en andere Europese reddingsmissies. De Belgische C-130’s evacueerden 1.400 mensen.

Brussel, 14 april

‘Amerika heeft ons voor voldongen feiten gesteld’

Volgens regeringsbronnen verrast de Amerikaanse president Joe Biden zijn NAVO-partners als hij tijdens de top in april aankondigt dat hij zijn troepen vanaf 1 mei gaat terugtrekken. Premier De Croo klaagt erover in een telefoongesprek op het VRT-journaal: ‘Amerika heeft ons voor voldongen feiten gesteld.’

De NAVO-landen houden rekening met een opmars van de taliban, maar schatten het tempo collectief verkeerd in. Toch zijn er al bij het begin van de terugtrekking van de Amerikanen zorgwekkende signalen. De taliban hebben in mei al tientallen checkpoints opgezet langs verschillende hoofdwegen.

Tijdens een kernkabinet in mei wordt afgesproken hoe Afghanen die als tolk of fixer voor het Belgisch leger hebben gewerkt in aanmerking komen van een humanitair visum. Defensie bezorgt daarvoor een namenlijst aan Asiel en Migratie. Er heerst op dat moment geen crisissfeer. De regering gaat ervan uit dat de Afghanen met zo’n visum een lijnvlucht naar België kunnen nemen. ‘Een snelle instorting van Afghanistan was het absolute rampscenario. We hadden dat niet verwacht’, zegt een politieke bron.

Ieper, juli

‘Wat kunnen jullie doen voor vrouwen in Afghanistan?’

De Ieperse vzw Moeders voor Vrede, die samenwerkt met Afghaanse vrouwen om meisjes in Afghanistan te leren lezen en schrijven, krijgt half juli ongeruste berichten van medewerksters. ‘We begonnen te bellen met de ambassade in Islamabad om te vragen wat mogelijk was voor de vrouwen in Afghanistan. Niemand kon ons een duidelijk antwoord geven’, blikt Evie Lootens, een coördinator van de vzw, terug.

Buitenlandse Zaken beseft dat de situatie kan escaleren en probeert in kaart te brengen hoeveel Belgen er in Afghanistan zijn. Dat lijken er weinig: 15 toeristen hebben zich via Travelers Online, de onlinetool van Buitenlandse Zaken, geregistreerd. Verder kent de ambassade in Islamabad 31 Belgen die in Afghanistan wonen.

Op 7 augustus, een dag nadat de taliban voor het eerst een provinciehoofdstad hebben veroverd, begint de ambassade de 46 Belgen te bellen. ‘Geen enkele Belg vroeg toen hulp om het land te verlaten’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès daarover op een persconferentie.

Een week later is de Afghaanse hoofdstad Kaboel omsingeld. Op zondag 15 augustus vlucht de zittende president Ashraf Ghani het land uit, de Verenigde Staten beginnen hun ambassadepersoneel te evacueren. Beelden van wanhopige Afghanen die zich aan het landingsstel van Amerikaanse vliegtuigen vastklampen, gaan de wereld rond.

Kaboel-Islamabad, 15 augustus

‘We hebben een go’

De ambassade in Islamabad krijgt inmiddels wel veel hulpvragen binnen. Er zitten veel meer Belgen in Afghanistan dan gedacht. Hoewel ons land geen consulaire verplichting heeft mensen op te halen - dat hoeft niet als reizigers een negatief reisadvies negeren - vindt de regering het haar morele plicht mensen te helpen.

Terwijl andere landen snel evacuatiemissies opzetten, verloopt de Belgische voorbereiding trager. Ons land, dat geen ambassade in Kaboel heeft, begint met een achterstand. De regering wil ook afspreken wie precies recht heeft op een terugkeer. De kern spreekt af om behalve de Belgen en hun zogenaamde kerngezin nog drie categorieën te helpen. Over de volgorde van belangrijkheid is discussie. Staats- secretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vindt dat mensen die voor het leger, ngo’s of EU-instellingen hebben gewerkt en Afghanen die zich voor mensenrechten hebben ingezet voorrang moeten krijgen op mensen met een verblijfstitel in België. Hij krijgt zijn zin.

Maandag 16 augustus hakt de kern in een videovergadering de knoop door. De Croo: ‘Hebben we een go om te gaan? Ja, we hebben een go.’

Defensie treft voorbereidingen voor een NEO, een Non-combatant Evacuation Operation. Het is de eerste NEO-missie sinds het leger in de jaren 90 Belgen uit Rwanda evacueerde. Mahdi is intussen teruggekeerd uit vakantie, omdat hij in de praktijk constant achter de computer zit. Maandag 16 augustus hakt de kern in een videovergadering de knoop door. De Croo: ‘Hebben we een go om te gaan? Ja, we hebben een go.’

Een winkeleigenaar mailt vanuit België naar de ambassade om hulp te vragen voor zijn vrouw en zijn zoontje van vijf, die vastzitten in Kaboel. Hij wil alleen anoniem met ons praten, omdat familie in Afghanistan nog altijd vreest voor vervolging door de taliban. Zijn vrouw is met hun jongste kind op bezoek bij haar ernstig zieke vader in Parwan, ten noorden van Kaboel. Als de taliban de omgeving naderen, vluchten ze naar Kaboel en duiken ze onder. Ze heeft een retourticket voor een vlucht op 15 augustus.

Die dag omsingelen de taliban de hoofdstad. Burgervluchten vertrekken niet meer. De man wacht in België dagenlang gespannen op een antwoord van de Belgische ambassade. ‘Ik heb nachtenlang niet geslapen.’

Ook Ahmad-Yar belt en mailt met de ambassade en Asiel en Migratie. Zijn moeder heeft geen Belgisch paspoort, maar wil wel het land uit. In Brussel staat de telefoon van de dienst Asiel en Migratie roodgloeiend door telefoontjes zoals dat van Ahmad-Yar.

Islamabad, 19 augustus

‘Evacuation starts today’

Een consulair team landt op het tarmac van het vliegveld van Kaboel. De Belgische C-130’s staan klaar in Islamabad. In militaire kringen valt te horen dat er bij aankomst in Pakistan problemen zijn met de douane. Militairen mogen de luchthaven niet uit en slapen op matjes in hun vliegtuigen.

De Belgen krijgen op vrijdag 20 augustus vier slots voor evacuatievluchten op Hamid Karzai International Airport. Elk slot duurt een halfuur. Een eerste groep prioritaire evacués krijgt donderdag na middernacht een sms en een mail: ‘Embassy Belgium - Evacuation starts today - go to HKIA at 6AM.’

Brussel, 20 augustus

‘16 geëvacueerden, dat is niet veel’

Er wordt gevloekt in Brussel. In de whatsappgroep waarin Wilmès, De Croo, Mahdi en Dedonder elkaar op de hoogte houden, komt slecht nieuws. Dag één van operatie-Red Kite is niet goed verlopen. Eén Belgische C-130 is met amper 16 Belgen teruggekeerd naar Islamabad. Een tweede toestel is leeg teruggevlogen. En de resterende twee geplande vluchten mochten van de Pakistaanse autoriteiten niet opstijgen. Tegenover ruim duizend evacuaties van de Britten en Duitsers, is het Belgische resultaat een peulenschil. ‘16, dat is niet veel’, geeft Wilmès toe.

Nederlandse evacueert die dag evenveel Belgen. Later blijkt dat cijfer niet te kloppen, maar op de dag zelf komt het knullig over. België is later met evacuaties begonnen en blijkt niet beter georganiseerd dan andere landen.

‘Uiteraard was dat frustrerend’, zegt een politieke bron. ‘We kregen berichten dat mensen aan de gate stonden, maar niet binnen mochten. De Amerikanen hielden hen tegen, na al het werk dat in onze lijsten was gekropen.’

Buitenlandse Zaken zoekt naar een oplossing. ‘We beseften dat mensen moeite hadden de luchthaven te bereiken. Zeven, acht uur wachten in de massa was geen uitzondering’, zegt een bron.

Om meer mensen naar de luchthaven te krijgen gaat de uitnodiging voortaan naar veel grotere groepen. ‘We wilden oorspronkelijk de prioritaire groep - de Belgen in Afghanistan - als eerste oproepen. Maar dat systeem hebben we losgelaten. Dat was niet werkbaar in de chaos’, zegt een politieke bron.

Buitenlandse Zaken spreekt in de volgende uitnodigingen ook een symbool af dat de Belgische evacués moeten dragen zodat de militairen aan de poort hen herkennen. De vrouw van de anonieme winkeleigenaar krijgt vrijdag een bericht met de nieuwe instructie: ‘Teken een smiley op uw linkerhand. Toon die als u de gate nadert.’

Ze vertrekt met haar zoon naar de luchthaven, maar kan zich geen weg banen door de massa. Tienduizenden mensen staan te dringen op Airport Road, de weg naar de hoofdingang van Hamid Karzai International Airport. De taliban schieten in de lucht en slaan mensen in de menigte met kabels of hun vuurwapens.

Door de chaos in Kaboel en de korte slots verlopen de controles niet altijd even precies. Dat bewijst het verhaal van een 14-jarige verstekeling, die helemaal alleen meevliegt naar Melsbroek. Tijdens de veiligheidsscreening in Peutie vertelt hij hoe hij op de vlucht terechtkwam. Hij had de hand genomen van een Belgische man die op de lijst stond. Zijn papa had een winkel in Afghanistan. Die was ontploft door de taliban.

Het is begrijpelijk dat het moeilijk weigeren is. We hebben zeker mensen afgewezen, maar er zijn weleens mensen meegegaan die niet op de lijst stonden.

In regeringskringen wordt gezegd dat militairen een zekere flexibiliteit kregen op het terrein. ‘We moeten daar eerlijk in zijn: soms stond er een fixer aan de gate met een broer, die ook gevaar liep door de taliban. Het is begrijpelijk dat het moeilijk weigeren is. We hebben zeker mensen afgewezen, maar er zijn weleens mensen meegegaan die niet op de lijst stonden.’ De Staatsveiligheid, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) en de militaire inlichtingendienst ADIV controleren iedereen die aankomt in Peutie.

Brussel, 23 augustus

‘Hou de missie stil, om de taliban niet te provoceren’

De Belgische C-130’s vliegen in het weekend zeven keer op en neer tussen Kaboel en Islamabad. Het leger maakt zich zorgen. ‘Het blijft moeilijk de luchthaven te bereiken, de druk op de evacuaties stijgt’, zegt een militaire bron.

Brussel houdt er rekening mee dat niet iedereen op tijd weg zal raken uit Afghanistan. De taliban dulden de Amerikaanse aanwezigheid geen dag langer dan 31 augustus. Een geheim gesprek tussen talibanleider Mullah Baradar en CIA-baas William Burns levert geen uitstel op voor de evacuatiemissie.

Lees meer Biden houdt vast aan vertrek eind augustus uit Afghanistan

Op maandag 23 augustus beslist het kernkabinet de volgende dag in de vroege ochtend een geheime operatie te laten uitvoeren om mensen met bussen naar de luchthaven te brengen. De voorbereiding is al dagen in het geheim aan de gang. 288 mensen krijgen de instructie om naar een locatie in Kaboel te gaan, zonder verdere uitleg. Daar wachten bussen hen op.

Woensdag volgt nog zo’n actie, maar die loopt mis. De taliban houden een bus tegen waarin ook Belgen zitten. Strijders lossen schoten, passagiers vluchten. In regeringskringen is er frustratie nadat nieuws over de geheime missie bekend is geraakt op het VRT Journaal. ‘Wij wilden het stilhouden, om de taliban niet te provoceren. Dat de taliban ingrepen, is niet de schuld van de VRT. Veel landen hebben te triomfantelijk gecommuniceerd over die missies. Dat viel niet goed bij de taliban’, zegt een politieke bron.

Dezelfde dag belt Wilmès naar haar buitenlandse collega’s, onder wie de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag. België is van plan te stoppen met evacueren, zegt ze. De kern heeft dat ’s ochtends vroeg al beslist. Er is discussie: uit linkse hoek komt de vraag of we niet toch nog een dagje kunnen doorvliegen. Dat Defensie het risico op aanslagen te hoog vindt, betekent het einde van de discussie. Niemand wil dat de militairen te veel gevaar lopen.

Woensdag vertrekt de laatste C-130 om 21.30 uur met het Belgische detachement en de laatste vluchtelingen uit Kaboel naar Islamabad. België heeft 1.426 mensen geëvacueerd, van wie er 1.135 in België zullen blijven. Zeker 55 mensen wilden terug, maar zijn achtergebleven, alleen of met gezinsleden.

Het Belgische vertrek komt net op tijd. Donderdag, even voor 16 uur, blaast een zelfmoordterrorist zichzelf op in de buurt van Abbey Gate. Het Pentagon meldt eerst nog een tweede explosie, maar dat blijkt fout. Er sterven 13 Amerikaanse militairen en zeker 90 Afghanen.