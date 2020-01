Regerend staatshoofd Tsai Ing-wen kondigt overwinning aan in Taiwain

In Taiwan heeft Tsai Ing-wen, het zittend staatshoofd, zaterdag de overwinning geclaimd van de presidentsverkiezingen.

'Taiwan heeft de wereld laten zien hoeveel we van onze vrije en democratische manier van leven en onze natie houden', vertelde Tsai tijdens haar overwinningsspeech. Ze had meteen een duidelijke boodschap voor China: 'Onze regering zal niet toegeven aan bedreigingen van Peking.'

Zowat 19 miljoen inwoners trokken zaterdag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen op het eiland. De relaties met China wierpen opnieuw hun schaduw over de stembusgang. Tijdens de vorige ambtstermijn van de uittredende presidente stelde de regering van de Chinese president Xi Jinping zich openlijk agressief op tegen Taiwan. China, dat Taiwan als een opstandige provincie beschouwt, is de grootste handelspartner van het eiland maar weigerde vaak om in overleg te treden.