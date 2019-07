Regeringsleider Hongkong verklaart uitleveringswet 'dood'

In Hongkong heeft de regering dinsdag toegegeven dat ze het gevecht tegen de opstandige bevolking aan het verliezen is. Het ontwerp van uitleveringswet, dat de aanleiding vormde voor de wekenlange protesten , is volgens regeringsleider Carrie Lam 'dood'.

'Er zijn nog altijd hardnekkige twijfels over de oprechtheid van de overheid of zorgen dat de overheid het proces opnieuw kan opstarten in de Wetgevende Raad. Dus wil ik hier herhalen dat er geen enkel wetsontwerp is. Het wetsontwerp is dood', verklaarde Lam aan journalisten. Het woord 'terugtrekking' nam ze evenwel niet in de mond.