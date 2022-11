Een maand na zijn triomftocht op het partijcongres heeft de Chinese president Xi Jinping af te rekenen met de stevigste golf van volkswoede in de Volksrepubliek in drie decennia. 'Maar de kans dat de 'revolutie van het witte blad' op korte termijn tot een nieuw Tiananmen uitgroeit, is beperkt', zegt China-expert Jasper Roctus.