Rohani: 'Als Trump enkel een foto met mij wil, moet hij maar Photoshop gebruiken'

De Iraanse president Hassan Rohani is niet van plan met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump te overleggen zolang de Amerikaanse sancties tegen zijn land van kracht zijn. Dat zei de Iraanse leider dinsdag, een dag nadat Trump verklaard had dat een ontmoeting met zijn Iraanse collega 'onder de juiste omstandigheden' mogelijk is om een eind te maken aan de onenigheid over het Iraanse atoomprogramma.

De Iraanse leider temperde zo de verwachtingen die ontstaan waren na de G7-top in het Franse Biarritz. De Franse president Emmanuel Macron had, in samenspraak met Trump, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif in Biarritz uitgenodigd en zo het Iraans-Amerikaans conflict prominent op de agenda van de G7-top geplaatst. Trump sprak maandag van een 'zeer goede kans' op een ontmoeting met Rohani. Eind september reist die naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York