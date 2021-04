Ruim 9 miljard euro te verdelen in erfenis Samsung-topman

De familie achter het Zuid-Koreaanse Samsung-concern heeft een plan voorgesteld om een van de grootste erfbelastingen uit de geschiedenis te betalen. Daarbij worden ook 23.000 kunstwerken weggeschonken.

De familie Lee kreeg afgelopen oktober, na het overlijden van stamvader Lee Kun-hee, zes maanden om een afbetalingsplan voor de erfbelasting op te stellen. Die belasting is met 12 biljoen won (9,1 miljard euro) een van de grootste transfers van familiaal vermogen uit de geschiedenis.

Schermvullende weergave Lee Kun-hee, de in oktober overleden stamvader van de Samsung-familie, zadelde zijn erfgenamen met een monsterbelasting op. ©Bloomberg

Dat komt uiteraard voor een deel omdat de familie enorm vermogend is, maar ook omdat de tarieven van de Zuid-Koreaanse erfbelasting bij de hoogste ter wereld horen: 50 procent voor vermogens boven 3 miljard won (2,2 miljoen euro), plus een heffing van 20 procent op geërfde aandelen van de controlerende aandeelhouder van een bedrijf.

In een zeldzaam persbericht maakte de familie meer details bekend over het afbetalingsplan, waarbij ze er fijntjes op wijst dat ze drie tot vier keer het bedrag betaalt dat de overheid vorig jaar aan successierechten ontving. Het enorme bedrag zal betaald worden in zes aflossingen over de wettelijk voorziene maximumtermijn van vijf jaar.

Kunstwerken

Niet alleen de staat wrijft zich in de handen, maar ook heel wat musea. De familie is van plan 23.000 kunstwerken en stukken antiek aan musea te schenken om erfbelastingen te ontlopen. In de collectie van Lee zitten onder meer werken van Salvador Dalí, Claude Monet, Pablo Picasso en van bekende Koreaanse kunstenaars als Park Soo-keun, Lee Jung-seop and Kim Whan-ki. Nog eens honderden miljoenen euro’s worden door de familie geschonken aan ziekenhuizen, onderzoekscentra en andere goede doelen.

Schermvullende weergave Lee Jae-yong, zoon van Lee Kun-hee en de huidige leider van het concern, zit een celstraf uit. ©Bloomberg

Een onbeantwoorde vraag is hoe de erfgenamen de aandelen van de verschillende bedrijven uit het Samsung-imperium gaan verdelen. Dat vraagstuk wordt bemoeilijkt omdat Lee Jae-yong, zoon van Lee Kun-hee en de leider van het concern, momenteel in de gevangenis zit. Een rechter veroordeelde hem in januari tot 2,5 jaar wegens corruptie.

Analisten verwachten dat Jay Lee, zoals de man in het Westen genoemd wordt, de controle over het bedrijvenimperium zal blijven uitoefenen. Mogelijk zal de familie zichzelf wel trakteren op een hoger dividend of wat kleinere belangen verkopen om de erfenisrechten te betalen. Het zou een zeldzame opportuniteit creëren voor buitenstaanders om een voet tussen de deur te krijgen van het gesloten familie-imperium.

Steekpenningen

De overleden Lee was de vertegenwoordiger van de tweede generatie van de stichtersfamilie. Samsung zag het licht eind jaren 30, aanvankelijk als handelaar in etenswaren die onder meer naar China geëxporteerd werden. Na de oorlog werd de groep actief in de textielsector en raakte ze betrokken bij de snelle industrialisering van het land. Daarbij ontstond een erg innige relatie met de overheid, die de grote concerns de hand boven het hoofd hield, maar ook een cultuur van steekpenningen met zich bracht.

Het bekendste onderdeel van het Samsung-imperium is het elektronicabedrijf Samsung Electronics, dat onder meer de Samsung-smartphones maakt. De familie Lee bezit 4,2 procent van dat bedrijf, dat op de beurs noteert.