Rusland sluit grens met China

Pendelaars in Peking. Het coronavirus is intussen in heel China opgedoken.

Moskou neemt geen risico's en kiest ervoor zijn grens in het oosten te sluiten.

Rusland gaat de grens met China sluiten om zich te beschermen tegen het coronavirus, waaraan al zeker 170 mensen stierven. Dat heeft de Russische eerste minister Michail Misjoestin donderdag gezegd. 'De uitvoering ervan is al aan de gang', verklaarde Misjoestin. De grens tussen Rusland en China is ongeveer 4.250 kilometer lang.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag ook verschillende maatregelen aangekondigd om te vermijden dat het virus de grens oversteekt. In het oosten van Rusland, in de Europese enclave Kaliningrad en in de toeristische stad Sint-Petersburg worden tijdelijk geen elektronische visa meer afgeleverd aan Chinezen.

18 Landen Het coronavirus is al in 18 landen opgedoken, China niet inbegrepen.

De regering vraagt de Russen niet naar China te reizen als dat niet absoluut noodzakelijk is. In het oosten van Rusland en in Siberië vertoeven veel Chinese toeristen en arbeidsmigranten. Russische luchthavens zijn een belangrijk transitpunt voor Chinezen die naar Europa willen reizen. Voorlopig zijn er in Rusland nog geen bevestigde gevallen van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Nieuwe gevallen in India en de Filipijnen

Ook andere landen in de buurt proberen zich tegen het virus te beschermen. Dat duikt op steeds meer plaatsen op. Donderdag waren er nieuwe gevallen in India en de Filipijnen, waardoor het virus in 18 landen buiten China actief is. In Europa gaat het om Frankrijk, Duitsland en Finland.

Niet alleen landen nemen beschermingsmaatregelen. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics maakte donderdag bekend dat het een aantal van zijn fabrieken gesloten houdt. De Japanse automaker Toyota liet eerder weten zijn fabrieken in China stil te leggen tot 9 februari. De maatregelen van de Chinese overheid tegen de verspreiding van het coronavirus bemoeilijken de levering van de onderdelen.

Ook internationale ketens als McDonald's, IKEA, Starbucks en WeWork gooiden de deuren van veel vestigingen in China dicht.