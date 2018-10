Saoedi-Arabië geeft toe dat dood Khashoggi gepland was

Khashoggi verdween meer dan drie weken geleden toen hij zijn trouwpapieren ging regelen in het Saoedische consulaat in Istanboel. Al snel lekten regeringsgezinde Turkse kranten dat hij in het consulaat gemarteld, vermoord en in stukken gezaagd werd. De Saoedi's ontkenden dat twee weken lang. Vorig weekend gaven ze dan toch toe dat Khashoggi per ongeluk stierf tijdens een vuistgevecht in het consulaat.