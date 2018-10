'Saoedisch moordcommando vermoordde kritische journalist in Turkije'

Een 15-koppig doodseskader zou de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord hebben in het Saoedisch consulaat in Istanboel. Riyad ontkent de beschuldigingen.

Is de Saoedische journalist Jamal Khashoggi op 2 oktober vermoord in het Saoedisch consulaat in Istanboel? Die vraag beheerst momenteel de Turks-Saoedische relaties. Khashoggi, een criticus van het regime in Riyad, ging op 2 oktober het consulaat binnen om zijn scheiding te regelen, maar kwam er niet meer buiten.

Volgens Turkije werd hij vermoord en werd zijn lichaam later verplaatst. Het baseert zich op informatie van de politie en de inlichtingendiensten die beelden van beveiligingscamera's bekeken en met informanten spraken. Een moordcommando van 15 Saoedi's zou een cruciale rol in de verdwijning gespeeld hebben. Het werd op 2 oktober aan het consulaat gespot en zou dezelfde dag naar Riyad zijn teruggekeerd.

Een adviseur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei aan CNN Turk dat Khashoggi vermoord werd. Eerder zei hij al dat de journalist het consulaat 'niet op een normale manier verlaten had'. Hij wees erop dat op camerabeelden te zien is hoe Khashoggi het consulaat binnengaat, maar niet dat hij het gebouw verlaat. Volgens de Britse zender BBC zou zijn verloofde buiten 11 uur vergeefs op hem hebben gewacht.

De Turkse president was zondag voorzichtiger in zijn bewoordingen. Hij zei nog altijd op een positieve uitkomst te hopen. Turkije vroeg maandag toestemming om het consulaat te doorzoeken.

Getroebleerd

De Turkse beschuldigingen zetten de relatie met Saoedi-Arabië op scherp. Riyad ontkent alles. Volgens kroonprins Mohammed Bin Salman heeft de journalist het consulaat wel degelijk verlaten. In een interview met Bloomberg bood hij de Turken aan een kijkje te komen nemen in het gebouw. Hij bevestigde ook dat een 'veiligheidsdelegatie' naar Istanboel was afgezakt, maar ontkende dat die iets met de verdwijning te maken had.

De relatie tussen Turkije en Saoedi-Arabië is al wat getroebleerd, onder meer door Turkijes steun aan Qatar, zijn toenaderingspogingen tot de Saoedische aartsvijand Iran en zijn nauwe banden met het Moslimbroederschap, dat de Saoedi's als terroristische organisatie beschouwen. Als Khashoggi echt vermoord is, is dat het grootste diplomatieke incident ooit tussen beide landen.

Arabische talkshows

Khashoggi, die al een jaar in ballingschap in de Verenigde Staten leefde, was vroeger redelijk close met het Saoedische koningshuis. Dat veranderde toen vrienden van hem werden opgepakt in de anticorruptiecampagne van Bin Salman. De kroonprins voerde een rist hervormingen door, zoals de afschaffing van het rijverbod voor vrouwen, maar bleef tegelijkertijd tientallen mensenrechtenactivisten en intellectuelen arresteren. Dat leidde tot heel wat kritiek van mensenrechtenorganisaties. Khashoggi werd niet opgepakt, maar mocht niet langer twitteren of zijn columns publiceren.