Spanning tussen Pakistan en India escaleert

Nadat India maandag voor het eerst sinds de jaren 70 bombardementen in het Pakistaanse deel van Kasjmir had uitgevoerd, claimt Pakistan nu twee Indiase vliegtuigen te hebben neergeschoten.

Pakistan heeft woensdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kasjmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn luchtruim te hebben neergeschoten. Een van de piloten werd gevangengenomen, deelde het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee.

De acties komen een dag nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval in Pakistan hebben uitgevoerd. Die was gericht tegen militanten van Jaish-e-Mohammed, een groepering die op 14 februari in Kasjmir een zelfmoordaanslag pleegde waarbij zeker veertig Indiase paramilitairen werden gedood. De spanningen tussen beide landen zijn sindsdien dramatisch opgelopen.