Spanningen tussen Georgië en Rusland lopen op

Voor de tweede dag op rij was het vrijdag onrustig in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Duizenden mensen trokken de straat op om te demonstreren tegen de regering. Die stelt zich volgens de betogers te mild op tegenover Rusland.

De commotie ontstond nadat het Russische parlementslid Sergei Gavrilov in het Georgische parlement een speech afgestoken had in het Russisch. Die demarche maakte heel wat Georgische politici en burgers woedend. In hun ogen is Rusland een bezetter.