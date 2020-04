Speculatie over gezondheidstoestand Kim Jong Un

Een foto van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un, genomen op 11 april. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat hij in kritieke toestand verkeert.

Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un 'in groot gevaar verkeert' na een hartoperatie.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un verkeert mogelijk in kritieke toestand na een medische ingreep. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van een bron binnen de inlichtingendiensten.

Of er echt iets aan de hand is, valt moeilijk te controleren. Uit Noord-Korea komt geen officiële reactie. Pyongyang heeft sowieso al niet de gewoonte om informatie te verspreiden over de Noord-Koreaanse leider.

Het is dus aftasten. De Zuid-Koreaanse onlinekrant Daily NK meldde dat Kim een cardiovasculaire ingreep onderging op 12 april. De krant is gespecialiseerd in nieuws uit Noord-Korea, waarbij het zich baseert op anonieme bronnen. Ook heeft Kim Jong Un op vijftien april enkele vieringen gemist ter ere van de geboorte van zijn grootvader Kim Il Sung.

De autoriteiten in Zuid-Korea kunnen het nieuws echter niet bevestigen en zien geen aanwijzingen van 'ongebruikelijke activiteiten' in Noord-Korea. Op 11 april woonde Kim nog een belangrijke partijbijeenkomst bij in Pyongyang.