Staan na 20 jaar taliban 2.0 op?...

Talibanstrijders namen op 16 augustus het presidentieel paleis in Kaboel in, luttele uren nadat president Ashraf Ghani het land ontvlucht was.

Na een razendsnelle campagne zijn de taliban weer aan de macht in Afghanistan. De vrees voor terreur zoals tussen 1996 en 2001, tijdens hun eerste regeerperiode, is groot. Maar in 2021 belooft de beweging een beheerste overgang. Zijn de taliban echt verveld of is dat maar schijn ?

Taliban betekent zoveel als ‘de studenten’ in het Pasjtoen. De oorsprong van de radicale religieuze beweging ligt in Pakistan. Tijdens de Sovjet-invasie van Afghanistan (1979-1989) vluchtten vele Afghanen naar het buurland. Daar werden ze opgevoed in madrassa’s, strenge islamscholen die een radicale versie van de islam onderwezen en gefinancierd werden door Saoedi-Arabië. Behalve onderwijs kregen jongen mannen onderdak in die scholen en werden ze doordrongen van de radicale ideologie.

Nadat de Sovjets uit Afghanistan waren vertrokken, kwam het tot een burgeroorlog tussen de moedjahedien, die hen hadden verdreven, en de lokale krijgsheren. De taliban zouden zich gaandeweg in die strijd moeien met de bedoeling een ‘zuivere islamregering’ op de been te brengen die de sharia zou invoeren. In het begin van de jaren 90 waren ze vrij populair in Afghanistan. In de gebieden die ze veroverden, roeiden ze de corruptie uit, maakten ze een einde aan de wetteloosheid en door de beveiliging van de wegen kon de handel in die regio’s weer opbloeien.

De Afghaanse leiders hebben zich overgegeven als geiten en schapen. Talibancommandant

Daar stond tegenover dat ze meteen hun eigen wetten invoerden. Er kwamen openbare executies van moordenaars en overspeligen, de handen van dieven werden afgehakt. Mannen moesten baarden laten groeien, vrouwen een boerka dragen. Muziek, televisie en cinema werden verboden en meisjes mochten na hun tiende niet meer naar school.

In 1994 veroverden de taliban Kandahar, de stad die altijd zou gelden als hun thuisbasis. Twee jaar later viel de hoofdstad Kaboel en controleerde de radicale beweging het grootste deel van Afghanistan, met uitzondering van enkele regio’s waar lokale krijgsheren de scepter zwaaiden. Het regime van de taliban werd almaar strenger en ze dwongen hun regels met harde hand af. Dat leidde ook tot culturele excessen, zoals het opblazen van de boeddhabeelden in centraal Afghanistan in maart 2001.

Wat is er aan de hand? De taliban zijn na 20 jaar opnieuw aan de macht in Afghanistan. Tussen 1996 en 2001 voerden ze een religieus schrikbewind en huisvestten ze de terreurgroep Al Qaeda. Herhaalt de geschiedenis zich? Wat zijn de gevolgen? De machtsovername van de taliban verloopt voorlopig zeer kalm. De leiders lijken in te zetten op een rimpelloze overgang naar een nieuw Islamitisch Emiraat van Afghanistan. De hamvraag is of ze de lijn van de rimpelloze overgang zullen doortrekken. Wat brengt de toekomst? De snelle doorbraak van de taliban komt na de terugtrekking van de westerse troepen. De taliban zullen in hoge mate zelf bepalen of ze opnieuw een internationale paria worden of ditmaal wel worden geaccepteerd.

Erkenning bleef uit

Internationaal kreeg het talibanregime nauwelijks erkenning. Slechts drie landen - Pakistan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten - erkenden het Islamitische Emiraat van Afghanistan. Die landen betekenden wel een enorme financiële steun. Ook Al Qaeda, de terreurorganisatie van Osama bin Laden, vond onderdak in Afghanistan. Bin Laden bracht behalve geld militaire kennis mee voor de taliban. Daarnaast verdiende het regime veel geld met de illegale drugshandel. Afghanistan is de grootste producent van opium en afgeleiden.

Maar de aanwezigheid van het kopstuk van Al Qaeda leidde begin 21ste eeuw ook de ondergang in voor de taliban. Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington stonden de VS klaar om het land binnen te vallen en de terroristen van Al Qaeda uit te schakelen.

Lees Meer Charmeoffensief taliban stoot op scepsis

Het talibanregime werd snel onder de voet gelopen. Op 12 november 2001 viel Kaboel in handen van de Amerikaanse troepen. ‘Afghanistan is een moeras. Je trekt er lachend in en je komt er uitgeput uit’, liet een tabilanleider optekenen als waarschuwing aan de VS. De leiders van de taliban en van Al Qaeda zochten en vonden vervolgens onderdak in Pakistan. De top van de taliban vond een onderkomen in Quetta, de hoofdstad van de noordoostelijke Pakistaanse provincie Beloetsjistan, waar ze een schaduwregering opzetten. Van daaruit begonnen ze weer te bouwen aan de weg naar de macht.

Politieke oplossing

Voor de taliban was de Amerikaanse oorlog in Irak, die in 2003 begon, een zegen. Door de strijd tegen het regime van Saddam Hoessein dwaalde de aandacht van de VS af van Afghanistan. De weg lag open voor de taliban om zich weer het land in te vechten. Hun aanwezigheid veroorzaakte onveiligheid en aanslagen waren legio. President Barack Obama zag zich in 2009 gedwongen de troepenmacht in Afghanistan uit te breiden. Tegen 2010 waren er meer dan 100.000 Amerikaanse troepen in het land, met een groot NAVO-contingent aan hun zijde. Dat verhinderde de taliban niet om in 2012 een spectaculaire aanval uit te voeren op de NAVO-basis Camp Bastion in de provincie Helmand.

Schermvullende weergave

De taliban zochten in die tijd ook naar een politieke oplossing. Door een vertegenwoordiging in de Qatarese hoofdstad Doha te openen kreeg de beweging een aanspreekpunt. Die demarche zou later onderhandelingen mogelijk maken.

In 2015 erkenden de taliban dat een van hun historische leiders, Mullah Omar, overleden was in een ziekenhuis in Pakistan en dat zijn dood twee jaar verzwegen was. Uiteindelijk werd Mullah Mansour aangewezen als opvolger. Die werd door een Amerikaanse drone uitgeschakeld in 2016 en opgevolgd door de huidige leider Mawlawi Hibatullah Akhundzada.

De vasthoudendheid van de taliban bracht ook de VS aan tafel in Doha. Daar zou Mullah Adbul Ghani Baradar zich opwerpen als het gezicht van de beweging. Baradar is een van de vier historische stichters van de beweging. Hij werd gevangengezet in 2010 in Pakistan na een gezamenlijke operatie van de VS en Pakistan, maar in 2016 vrijgelaten onder Amerikaanse druk: Baradar werd aan de onderhandelingstafel verwacht.

Die onderhandelingen zouden begin 2020 uitmonden in een vredesakkoord tussen de taliban en de VS. Toenmalig president Donald Trump, vastberaden een eind te maken aan de ‘eindeloze oorlog’, stemde in met een Amerikaanse terugtrekking. In ruil gingen de taliban akkoord met onderhandelingen met de Afghaanse regering. Voorts beloofde de beweging de mensenrechten te respecteren en geen onderdak te bieden aan terreurorganisaties.

De Amerikaanse toezegging deed de taliban weer van de macht dromen. Ze leerden uit hun fouten in het verleden. In plaats van de harde militaire confrontatie aan te gaan begonnen ze het terrein te bewerken. Ze onderhandelden met lagere militairen en leden van stammen over de toekomst. Daarnaast werkten ze vooral aan de inname van strategische punten en lieten ze de steden bewust links liggen. Hun inkomen werd nog altijd gegarandeerd door de illegale opiumhandel en de illegale mijnbouw.

Toen de Amerikaanse president Joe Biden in april besliste het akkoord uit te voeren en zijn troepen terug te trekken, tegen het advies van zijn militaire staf in, roken de taliban hun kans. Ze wisten dat het moreel van de Afghaanse veiligheidstroepen uitzonderlijk laag lag. Toen de hoofdmacht van de Amerikaanse troepen de Bagrambasis begin juli verliet, werd het startschot gegeven voor de verovering van het Afghaanse grondgebied. De vooruitgang van de taliban van april tot de val van Kaboel in augustus is indrukwekkend (zie kaart).

Tien dagen

De tactiek van het politiek uithollen werkte perfect voor de taliban. ‘De Afghaanse leiders die zich overgaven aan ons zijn niet veranderd of religieus geworden. Het is gewoon omdat er geen dollars meer zijn. Ze hebben zich overgegeven als geiten en schapen’, verklaarde een talibancommandant in Ghazni aan het persagentschap Bloomberg. De beperkte weerstand leidde ertoe dat de taliban in tien dagen vrijwel alle cruciale steden veroverden, met als klapstuk de inname van Kaboel op 15 augustus. Bij de gevechten om de hoofdstad in 1992 en 1996 vielen 25.000 doden.

Schermvullende weergave ©EPA

De snelheid van de opmars verraste iedere waarnemer, inclusief de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die hadden verwacht dat de taliban na het vertrek van de internationale troepen 90 tot 120 dagen nodig zouden hebben om Afghanistan te heroveren.

Opvallend ook was de terughoudende houding van de strijders tegenover de burgers in Kaboel. De gebruikelijke overwinningsrituelen waren er wel, zoals de inname van het presidentiële paleis, waar een delegatie van de taliban genoot van de overwinning. Even tevoren was president Ashraf Ghani halsoverkop vertrokken. Volgens sommige mediaberichten had hij al vier wagens vol met geld naar zijn toekomstige verblijfplaats gestuurd. ‘De taliban hebben gewonnen en het is nu hun verantwoordelijkheid de eer, de welvaart en het zelfrespect van onze landgenoten te garanderen’, zei Ghani in een kort bericht. Een totale overgave dus.

De taliban trokken niet naar de internationale luchthaven van de hoofdstad, die bewaakt wordt door Amerikaanse troepen. Dat was duidelijk afgesproken. Ook was de taal van de meeste leiders gematigd. ‘Nu kunnen we bewijzen hoe we onze natie kunnen dienen. We verzekeren dat onze natie vredevol kan zijn en dat de toekomst beter wordt’, zei Baradar in een videoboodschap.

De taliban zetten in op verzoening. De ankervrouwen op tv mogen het nieuws blijven verzorgen, de rechten van de vrouwen worden niet strak bijgestuurd en er zou amnestie komen voor de ambtenaren. De taliban lijken zichzelf heruitgevonden te hebben. Maar de scepsis is groot gezien hun verleden. In welke mate houden ze slechts de schijn op totdat alle buitenlandse troepen echt weg zijn?

In ieder geval wordt het land, zoals 20 jaar geleden, opnieuw het Islamitische Emiraat van Afghanistan. Het is voorlopig koffiedik kijken of de religieuze rigiditeit uitblijft of gradueel weer ingevoerd wordt. De taliban weten zelf ook wel dat ze hun regime op een andere leest moeten schoeien als ze internationale erkenning willen krijgen.