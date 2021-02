Staatsgreep in Myanmar

Het leger in Myanmar heeft de controle over het land genomen en regeringsleider Aung San Suu Kyi opgepakt.

In het Aziatische Myanmar heeft het leger de controle over het land genomen, de noodtoestand uitgeroepen voor een jaar en regeringsleider Aung San Suu Kyi opgesloten. Dat meldt de militaire televisie van Myanmar maandag. Een voormalig generaal, Myint Swe, is aangesteld als waarnemend president.

De aankondiging kwam er maandag op Myawaddy TV, nadat eerder al bekendgeraakt was dat politieke leiders door het leger opgepakt werden. De VS, Australië en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dringen aan op een onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere leden van haar partij NLD.

Telefoon- en internetverbindingen zijn verstoord in de hoofdstad van Myanmar en de staatstelevisie meldt technische problemen, waardoor het niet mogelijk is uit te zenden. Ook zouden alle telefonische verbindingen met de hoofdstad verbroken zijn.

Het parlement - waar de National League for Democracy (NLD) partij van Aung San's Suu Kyi 396 van de 476 zetels behaalde - weigerde een buitengewone zitting bijeen te roepen over de beschuldigingen. De NLD-partij van Aung San Suu Kyi, die de Nobelprijs voor de Vrede won in 1991, kreeg al veel internationale kritiek te verduren voor haar aanpak van de Rohingyamoslimcrisis, maar is nog steeds zeer populair bij de Myanmarese bevolking.