Stanley Ho, architect van het 'Las Vegas van Azië' (1921-2020)...

De opportunistische tycoon Stanley Ho vergaarde miljarden met zijn casino-imperium. Onder zijn leiding stak Macau Las Vegas voorbij als grootste gokoord in de wereld.

'Ik hou niet van gokken. Daar heb ik het geduld niet voor', zei Ho ooit in een zeldzaam interview. 'Het enige spel dat ik af en toe speel, is bridge.' Ook zijn kinderen en vrienden kregen de raad niet te gokken. Daarmee viel volgens Ho geen geld te rapen. 'Het geld is uiteindelijk altijd voor het huis.'

Dat 'huis' was het casino-imperium dat Ho in de jaren 60 oprichtte in de toenmalige Portugese kolonie Macau, een onooglijk uitsteeksel in het zuidoosten van China. De excentrieke tycoon - hij had 17 kinderen bij vier vrouwen - verdiende er een kapitaal mee. Het persagentschap Bloomberg raamde zijn fortuin in 2017 op 12 miljard dollar.

In zijn beste jaren had Ho 20 casino's, goed voor 70 procent van de belastinginkomsten van Macau. Volgens sommige schattingen stelde hij met zijn imperium - dat ook hotels, banken en warenhuizen omvatte - een kwart van de bevolking van Macau te werk. Dat leverde de zakenman flink wat politieke invloed op.

Schatrijke familie

Ho werd in 1921 geboren in een schatrijke familie in Hongkong, dat toen een Britse kroonkolonie was. Toen hij 13 jaar was, verloren zijn ouders al hun geld. 'Ik was plots een arme man', blikte hij later terug.

In 1941 ontvluchtte Ho het door Japan bezette Hongkong en trok hij naar Macau, waar hij uitgerekend voor een Japans bedrijf aan de slag ging. Kwatongen beweerden later dat hij toen met de Japanners samenwerkte om smokkelroutes naar China op poten te zetten. Met de opbrengst richtte Ho na de oorlog in Hongkong een bouwbedrijf op.

Mijn rivalen zeiden dat Stanley Ho een praatjesmaker was. Stanley Ho Overleden casinotycoon

Zijn grote doorbraak beleefde Ho in Macau, dat na de Tweede Wereldoorlog vooral leefde van de visserij en de fabricatie van vuurwerk. Ho beloofde de lokale autoriteiten van Macau een toeristische trekpleister te maken. In ruil kreeg hij een monopolie op de uitbating van casino's. 'Mijn rivalen zeiden dat Stanley Ho een praatjesmaker was', zei hij in 1995.

In de beginjaren trokken de casino's vooral de rijke inwoners van Hongkong aan, op een uurtje varen van Macau. Om de gokkers te lokken, legde Ho overzetboten in. Na de economische liberalisering van het communistische China, vanaf de jaren 80, speelde hij in op de opkomst van de middenklasse op het vasteland.

Voorbij Las Vegas

Nadat China eind 1999 de controle over Macau had gekregen, kwam er vrij snel een einde aan het gokmonopolie van Ho. Vooral grote Amerikaanse spelers waagden hun kans. Toch liet Ho zich niet aftroeven en breidde hij zijn activiteiten, en zijn winst, nog uit. In 2006 stak Macau Las Vegas voorbij als grootste gokoord ter wereld.

Met zijn schaamteloze opportunisme had Ho decennialang zoete broodjes gebakken met Japanse bezetters, Portugese kolonialen en Chinese communisten. Maar het grootste gevaar kwam uit zijn eigen familie, waar de verschillende clans al jaren geleden de strijd begonnen over de erfenis van de fel verzwakte tycoon.