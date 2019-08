Statistieken onderschatten buitenlandse schuld Chinese bedrijven

De buitenlandse schuld die is opgebouwd door Chinese bedrijven is ongeveer een derde groter dan de officiële statistieken laten zien. Een golf van terugbetalingen volgend jaar kan extra druk zetten op de Chinese munt.

Officieel heeft het Chinese bedrijfsleven zowat 2.000 miljard dollar kredieten lopen in andere landen. Maar via hun buitenlandse dochterbedrijven komt daar nog eens 650 miljoen bij die niet in de overheidsdata tot uiting komt. Dat blijkt uit berekeningen van Bloomberg. Een toenemend deel van die schulden zal de komende kwartalen vervallen. In de eerste helft van 2020 alleen moeten Chinese ondernemingen 63 miljard dollar terugbetalen of herfinancieren.