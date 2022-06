Decennialang mochten de Chinezen maar één kind krijgen. Nu draait Peking het roer om en stimuleert het juist gezinsuitbreiding. Want China’s bevolking zal over een aantal jaar krimpen, en dat is slecht voor de economie. Maar jonge Chinezen staan niet te springen om een groot gezin te stichten. Een partner vinden is al een hele opgave.