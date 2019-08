Strengere regels voor Mount Everest

Onervaren bergbeklimmers zullen vanaf volgend klimseizoen niet langer de Mount Everest mogen beklimmen vanuit Nepal. Dat is één van de maatregelen van het vijfkoppige comité dat was opgericht nadat er het voorbije klimseizoen negen doden waren gevallen op de Nepalese flanken van de hoogste berg ter wereld (8.848 meter). De regering is van plan de maatregelen uit te voeren.