Taiwan dreigt uit te groeien tot frontlijn in Trumps vete met China

Taiwan lijkt steeds meer uit te groeien tot de frontlinie in de escalerende vete tussen de Verenigde Staten en China. Twee factoren geven de doorslag: de coronapandemie en Donald Trump.

Mike Pompeo bewees dinsdag opnieuw dat hij de diplomatieke stormram van de Amerikaanse president Donald Trump is. De minister van Buitenlandse Zaken was vol lof voor de Taiwanese president Tsai Ing-wen en noemde haar land een 'betrouwbare partner'. 'We hebben een gedeelde visie voor de regio, een die de rechtstaat, transparantie, welvaart en veiligheid voor iedereen omvat.'

Met zijn lofbetuiging treiterde Pompeo het regime in Peking, dat Taiwan beschouwt als integraal deel van China. De minister sprak daags voor Tsai Ing-wen de eed aflegt voor haar tweede ambtstermijn. De 63-jarige Tsai won in januari met glans de verkiezingen, tot grote frustratie van China dat haar beschouwt als een onvervalste separatist.

Status quo

Taiwan heeft nooit formeel de soevereiniteit uitgeroepen, ook al is het sinds 1949 de facto onafhankelijk. Omdat China dreigt met geweld als het zover komt, houdt het eiland vast aan het status quo. Dat betekent ook in dat Taiwan nauwelijks diplomatieke erkenning krijgt. De meeste landen houden het land op afstand om China niet te schofferen.

Door obstructie van China kon Taiwan geen lid worden van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Volgens Taiwan had het geen zin internationale crises te bestrijden als landen zijn uitgesloten. En eindelijk lijkt het gehoor te vinden, door een samenloop van twee factoren: corona en Trump.

Waarnemend lid

Pompeo noemde de Taiwanese corona-aanpak een internationaal voorbeeld. Hij negeerde gemakshalve dat de bestrijding in de VS haaks staat op die in Taiwan, dat het aantal besmettingen wist te beperken tot 440, met amper zeven doden. Tsai benadrukt dat haar land de wereld kan helpen als volwaardig of zelfs waarnemend lid van de WGO.

Op de bijeenkomst van de WGO-lidstaten deze week kreeg Taiwan een pak meer steun dan andere jaren. Het leidde tot een zure oprisping van de Chinese delegatie. Maar Pompeo's lofrede toont aan dat de VS de confrontatie met China niet uit de weg gaan, zeker niet in de escalerende vete over de coronapandemie.