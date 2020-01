Taiwan moet kiezen of het vrienden met Peking blijft

Taiwan staat morgen voor een dilemma: gaan de kiezers voor het anti-Chinese verhaal van president Tsai Ing-wen of voor het pro-Peking-geluid van uitdager Han Kuo-yu?

Wie in de Taiwanese hoofdstad Taipei rondloopt, zou niet vermoeden dat er morgen presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. Afgezien van een sporadisch verdwaald campagnebord en een campagnebusje dat zo nu en dan bescheiden toeterend een rondje door de stad rijdt, lijkt de stembusgang geen prioriteit voor de ruim 2,5 miljoen hoofdstedelingen.

Ook bij de partijkantoren geen uitzinnige taferelen. Toch leven de verkiezingen wel degelijk. Wie je ook spreekt, iedereen zegt dat het het gesprek van de dag is. De grote vraag is of de coalitie van progressieve partijen haar meerderheid van 74 zetels kan behouden in het 113 zetels tellende parlement, of dat de samenwerkende conservatieve partijen het stokje overnemen.

De echte strijd is die om het presidentschap en de vraag wie de autonomie van Taiwan het best kan verdedigen tegenover China. Veel Taiwanezen waren niet echt bezig met hun relatie met de Volksrepubliek. Tot begin vorig jaar. Toen wond de Chinese president Xi er in een toespraak geen doekjes om: eenwording is onvermijdelijk en een invasie van de ‘afvallige provincie’ is niet uitgesloten.

Hongkong

De jongere generatie, die in volledige vrijheid is opgegroeid, maakt zich zorgen over de inperking van die vrijheid. De onrust in Hongkong en de groeiende bemoeienis van Peking daar en met Taiwan hebben de angst vergroot.

Tot vorig jaar stond de regering van president Tsai Ing-wen er slecht voor. Er was kritiek op hervormingen zoals de invoering van het homohuwelijk. Sense Hofstede universitaire onderzoeker

President Tsai Ing-wen heeft er in haar campagne afgelopen maanden handig op ingespeeld door zich fel af te zetten tegen Chinese inmenging. Zo kwam ze vorige maand met een verbod op politieke giften vanuit China. Ook verwierp ze publiekelijk het ‘one country, two systems’-model dat Xi voor Taiwan suggereerde.

Voor studente Chin Ann-liu (21) is dat reden om morgen op Tsai gaan stemmen, vertelt ze in het partijkantoor van diens Democratische Progressieve Partij (DDP) in Jhongjheng. ‘Tsais tegenkandidaat Han wil China te vriend houden om onze economie niet te schaden. Maar ik vind mijn vrijheid en democratie belangrijker dan onze economie.’

Het is een strategie die de kansen van Tsai dramatisch heeft gekeerd en haar zoals het er nu naar uitziet zelfs de zege kan opleveren, ten koste van haar populistische tegenstrever Han Kuo-yu, die kandidaat is namens de Kwomintang (KMT).

Hervormingen

Sense Hofstede, die aan de Nationale Universiteit van Singapore promoveert op de invloed van het Chinese nationalisme in Taiwan en Singapore, vindt het een opvallende omslag. ‘Tot vorig jaar ging het hier om lokale onderwerpen. Tsais regering stond er toen slecht voor. Er was veel kritiek op hervormingen zoals de invoering van het homohuwelijk en de arbeidstijdenwetgeving.’

Taiwan heeft waarde voor andere landen in deze regio omdat wij goede relaties hebben met China. We weten hoe ze handel drijven, wie corrupt is, wij zijn de springplank voor anderen. Ho Szu-yin

Maar Han is een minder sterke kandidaat gebleken, zegt Hofstede. ‘Hij heeft te veel campagne gevoerd door in te spelen op een gevoel van nostalgie uit de jaren 80, toen Taiwan een Aziatische tijger was en economisch sterk groeide. Daar herkennen jongeren zich natuurlijk niet in. En de KMT blunderde door politici op de partijlijst te zetten die erg pro-Peking zijn. Dat speelde Tsai tegen de achtergrond van Hongkong uiteraard enorm in de kaart.’

Dat was zeker onhandig beaamt Ho Szu-yin, hoogleraar politicologie in Taipei. Ho was van 2008 tot 2010 plaatsvervangend secretaris-generaal van de nationale veiligheidsraad in Taiwan en is sinds een halfjaar buitenlandadviseur van kandidaat Han. Ho vindt dat Tsai te onduidelijk is over hoe ze de verhouding met China op de lange termijn ziet.

Goede relaties met China als troef

Han heeft er een duidelijke visie over, vindt Ho. ‘Taiwan heeft waarde voor andere landen in deze regio omdat wij goede relaties hebben met China. We weten hoe ze handel drijven, wie corrupt is, wij zijn de springplank voor anderen. Maar dan moet je Peking niet in de gordijnen jagen zoals Tsai doet. Dat is geen strategie. De gevolgen ondervinden we nu al. China heeft sinds de zomer een ban op het toerisme naar Taiwan gezet.’