Taiwan voelt steeds meer de hete adem van China in de nek

De Chinezen schroefden de afgelopen maanden de druk op Taiwan fors op. Afgelopen maandag drongen 25 Chinese gevechtsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnen. Het was de grootste schending in een jaar, maar volgens de Taiwanezen zijn zulke Chinese manoeuvres inmiddels dagelijkse kost. Het doet steeds meer vrezen voor een Chinese invasie om het eiland in te lijven.

Gewelddadige annexatie

China zou extra druk zetten op Taiwan omdat het aangemoedigd is door de succesvolle eliminatie van de democratische beweging in Hongkong. De VS houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ze knoopten in 1979 diplomatieke relaties aan met China, maar namen Taiwan tegelijk in bescherming, bijvoorbeeld door de levering van wapens. Na de recente escalatie versoepelden de VS vorige week de regels voor diplomatieke contacten met Taiwan.