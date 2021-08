Taliban lonken naar China en Rusland om westerse hefbomen te neutraliseren

In Afghanistan duikt de talibanvlag weer op in het straatbeeld. Installeert de groepering opnieuw een strikt islamitisch bewind?

Na hun machtsgreep in Afghanistan slaan de taliban een gematigdere toon aan om wereldwijd erkenning los te weken. De VS bedreigen de beweging bij de minste ontsporing met internationale isolatie. Maar China en Rusland kunnen die tactiek doorkruisen.

Twee decennia na de Amerikaanse invasie van Afghanistan zijn de taliban terug van nooit helemaal weggeweest. Velen vragen zich af of de razendsnelle machtsgreep een prelude is op de terugkeer naar het meedogenloze bewind tussen 1996 en 2001.

Sinds Kaboel in handen viel van de radicale moslimgroepering voert die een charmeoffensief om de wereld te overtuigen dat ze de scherpe kanten van haar maatschappijbeeld heeft gevijld. De belofte stoot op scepsis. In Kaboel blijven berichten over represailles uit maar in andere delen van het land, die al langer weer onder talibanbewind staan, zouden militanten in oude gewoontes vervallen.

De essentie Sinds de taliban Afghanistan weer onder controle hebben, tonen ze de wereld een gematigder gelaat.

Het Westen blijft sceptisch en waarschuwt voor een internationaal isolement zodra de radicale moslimgroepering de mensenrechten schendt.

De vraag rijst hoe sterk de Amerikaanse en Europese hefbomen nog zijn.

Want in China, Rusland en Pakistan vinden de taliban mogelijk machtige bondgenoten.

Meteen rijst de vraag of de internationale gemeenschap hefbomen heeft om de taliban tot de orde te roepen zodra ze van het gematigdere pad afdwalen. Nu de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in het land niet meer als afschrikkingsmiddel kunnen inzetten, zoeken ze andere manieren om de politieke en veiligheidsontwikkelingen in Afghanistan te sturen.

Isolement

Washington schermt met een internationaal isolement als het talibanregime de basisvrijheden niet respecteert. 'Afghanistan zal uitgroeien tot een internationale paria als het de mensenrechten schendt', waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Schermvullende weergave De politieke leider van de taliban op bezoek bij de Chinese minister van Buitenlandse Zaken eind juli. ©VIA REUTERS

De Amerikanen houden ook een financiële stok achter de hand. Net als de Europese Unie en de Verenigde Naties (VN) kondigden de VS jaren geleden sancties af tegen de fundamentalistische groepering. Daardoor kan die niet aan eigen fondsen in het buitenland. Sinds de machtsgreep in Kaboel is dezelfde regeling van kracht voor de internationale reserves van de Afghaanse centrale bank.

Die strafmaatregelen zijn voor president Joe Biden en co. - op papier - een stevig drukkingsmiddel. Ze kunnen een afbouw in het vooruitzicht stellen als de taliban het gematigde pad blijven bewandelen. Omgekeerd hebben ze de mogelijkheid de groepering de duimschroeven aan te draaien bij een ontsporing.

Ook Europa kan dreigen met een financiële drooglegging. Tussen 2014 en 2020 toonde Brussel zich genereus in de bekostiging van ontwikkelingsprogramma's in Afghanistan. Die bron kan snel opdrogen als de taliban opnieuw hun radicale gelaat tonen.

Amerikaanse rivalen

Hoe hard de groepering de impact van westerse manoeuvres zou voelen, hangt af van de relaties die ze weet uit te bouwen met Amerikaanse rivalen als China en Rusland. De aanwezigheid van westerse troepen in hun achtertuin was Peking en Moskou een doorn in het oog. Zij waren een Amerikaans vertrek uit Afghanistan al lang genegen.

Afghanistan zal uitgroeien tot een internationale paria als het de mensenrechten schendt. Antony Blinken Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Hoewel de Chinezen en de Russen in de turbulente aftocht het ultieme bewijs zien van hun stelling dat de VS 'in verval' zijn, zaten ze niet te wachten op de ontwikkelingen die zich de voorbije dagen afspeelden. De grootmachten zijn allergisch aan chaos en instabiliteit.

Tegelijk hielden ze al jaren rekening met een terugkeer van de taliban na de Amerikaanse terugtrekking. Het bewijs? Allebei haalden ze, achter de schermen of in het openbaar, de banden met de moslimbeweging aan. Niet om ideologische redenen, wel uit eigenbelang.

Rusland

Zo is Rusland bezorgd voor de mogelijke impact van een talibanbewind op zijn bondgenoten in Centraal-Azië: Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kazachstan en Kirgizië. Het is beducht dat de nieuwe machthebbers in Kaboel radicale moslims die gevlucht waren naar Afghanistan oogluikend gaan toestaan de ex-Sovjetrepublieken weer te infiltreren.

En dan is er nog Tsjetsjenië. Tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog (1999-2000) staken de taliban de rebellen in de Russische deelrepubliek geld en wapens toe. In 2000 erkenden ze de Tsjetsjeense onafhankelijkheid van Rusland zelfs. Waarna Moskou de Amerikaanse invasie van Afghanistan een jaar later steunde en de taliban bestempelden als een 'verboden terreurorganisatie'.

Maar opflakkerende onrust in al die regio's kan de Russische president Vladimir Poetin missen als kiespijn. En dus werd een delegatie van de taliban begin juli met de nodige egards ontvangen in Moskou.

De moslimbeweging beloofde haar gastheren moslimextremisme te bestrijden en te voorkomen dat vanop Afghaans grondgebied aanslagen uitgevoerd worden in Rusland en diens achtertuin. In ruil rekenen ze op een opheffing van de Russische sancties en op hulp uit Moskou om de taliban van de VN-terreurlijst te krijgen.

Oeigoeren

De vrees voor terreuraanslagen in eigen land en voor een regionaal veiligheidsvacuüm deed ook China toenadering zoeken tot de taliban. Eind juli mocht de politieke leider van de organisatie, Mullah Abdul Ghani Baradar, nog op bezoek bij de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.

3.000 miljard grondstoffenreserves De VS schatten dat Afghanistan voor 1.000 tot 3.000 miljard dollar grondstoffenreserves bezit.

De aanwezigheid van een vrij onbekende Oeigoerse groep, de East Turkestan Islamic Movement (ETIM), in Afghanistan bezorgt Peking al jaren hoofdbrekens. Die moslimbeweging ziet de Chinese provincie Xinjiang, waar zowat 12 miljoen Oeigoeren leven, als haar thuisland en eiste er in het verleden enkele aanslagen op.

Wang Yi hengelde bij de talibanleider naar garanties over de bestrijding van ETIM-militanten. Hij zou ook gepolst hebben naar de kansen op de uitlevering van 'Oeigoerse terroristen'. Analisten sluiten niet uit dat Peking in ruil cash of zelfs militair materieel, zoals drones, aanbood.

Bodemrijkdommen

Waarschijnlijk spiegelde China de taliban ook economische ontwikkeling voor. Afghanistan zit op een schat aan bodemrijkdommen. De VS schatten dat het land voor 1.000 tot 3.000 miljard dollar grondstoffenreserves bezit.

Van olie, gas, koper, steenkool en ijzererts over goud, zilver, platinum, uranium en aluminium tot smaragden, saffier, robijnen, azuursteen en turkoois. Afghanistan herbergt het allemaal. Net als een flinke voorraad zeldzame aardmetalen en lithium, cruciale elementen in de productie van smartphones en elektrische auto's.

China zou Afghanistan graag inkapselen in het Belt and Road Initiative (BRI), de Nieuwe Zijderoute. In het raam van dat project investeerde Peking de afgelopen jaren vele miljarden in havens, spoorlijnen en andere infrastructuur in een 140-tal landen. Met als doel de handel tussen China en de rest van de wereld een impuls te geven en de aanvoer van grondstoffen naar China te verzekeren.

Ten westen van Afghanistan pompte Peking flink wat geld in de Iraanse energiesector. Ten oosten van het Centraal-Aziatische land is Pakistan de grootste begunstigde van Chinese fondsen. Afghanistan is dus het ontbrekende puzzelstukje. Als de onveiligheid, de instabiliteit en de corruptie er beteugeld zijn tenminste.

Wieg

Een cruciale rol in het geopolitieke steekspel lijkt de komende tijd weggelegd voor Pakistan. Dat deelt niet alleen de langste grens met Afghanistan. De wieg van de taliban stond er ook. En al decennia tolereert Islamabad de top van de groepering en van de terreurbeweging Al Qaeda op zijn grondgebied.

Weg van de publieke bühne bejubelt een groot deel van het Pakistaanse establishment de machtsgreep van de taliban als een zege van de islam op de 'buitenlandse bezetter' én als een opdoffer voor aartsrivaal India. New Delhi onderhield de afgelopen jaren goede relaties met de regering in Kaboel en stopte haar heel wat geld toe. Die groeiende invloed was Islamabad een doorn in het oog.

Volgens India was de snelle opmars van de taliban nooit mogelijk geweest zonder de logistieke, financiële en technische steun van Pakistan, waar de moslimbeweging onder de bevolking heel wat steun geniet.

De autoriteiten in Islamabad wuiven die beschuldiging in het openbaar weg. Maar het is een publiek geheim dat in legerkringen de hoop leeft dat de taliban in Afghanistan als strategisch achterland kunnen dienen bij een eventuele Indiase aanval op Pakistan. Een mogelijke migratiestroom uit Afghanistan nemen ze erbij.