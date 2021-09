Taliban stellen Afghaanse regering voor

Mohammed Hassan Akhund wordt de premier van Afghanistan, dat de taliban omdopen tot 'het Islamitische Emiraat'. De nieuwe regering bestaat weinig verrassend uit mannelijke talibangetrouwen van het eerste uur.

Drie weken nadat ze de controle grepen in Afghanistan hebben de taliban hun interim-regering voorgesteld. Waarnemend premier wordt Mullah Mohammad Hassen, het weinig bekende hoofd van de leidinggevende raad van de taliban. Dat heeft een woordvoerder van de islamistische organisatie gezegd.

Verrassend genoeg wordt Mullah Abdul Ghani Baradar niet de nieuwe Afghaanse president, maar de nummer twee in de regering. De talibanveteraan, die al in 1994 betrokken was bij de oprichting van de organisatie, werd drie jaar geleden door de Verenigde Staten bevrijd uit de Pakistaanse gevangenis. De Amerikanen hoopten zo de onderhandelingen over het einde van het conflict te vergemakkelijken. Hij ondertekende vorig jaar de vredesdeal met de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

Haqqani-netwerk

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Sirauddin Haqqani, staat op de lijst met meest gezochte terroristen van de FBI. Hij is de zoon van Jalaluddin Haqqani, het brein achter het extremistische Haqqani-netwerk dat gelinkt wordt aan de taliban en verantwoordelijk was voor meerdere dodelijke aanvallen in het land. De Verenigde Staten zien dat netwerk als een terroristische organisatie.

Op de post van Defensie zal Mohammed Yaqoob, de zoon van de voormalige talibanleider Mohammed Omar, de schepter zwaaien, terwijl onderhandelaar Amir Khan Muttaqi de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan wordt. Voor Mullah Haibatullah Akhundzada, de officiële leider en religieuze verantwoordelijke van de taliban, lijkt geen rol weggelegd in de nieuwe regering.

De talibanwoordvoerder sprak van een 'voorlopige regering', al kwam er geen duidelijkheid over hoelang die aanblijft.

Hoewel de taliban na hun machtsgreep een 'inclusieve Afghaanse regering' beloofden, bestond bij de burgers veel wantrouwen over die belofte. De machtshebbers gaven aan dat vrouwen uitzicht kregen op regeringsposten, maar die belofte maken de taliban niet waar. Tenminste voorlopig, want een woordvoerder van de taliban zegt aan de Britse openbare omroep BBC dat 'het kabinet nog niet gefinaliseerd is'.