Taliban verbieden vrouwen nog alleen te reizen

In Afghanistan hebben de taliban de bewegingsvrijheid van vrouwen zondag wat meer ingeperkt. 'Wie over langere afstand wil reizen, moet altijd in het gezelschap zijn van een mannelijk familielid', luidt het nieuwe order.

Ruim vier maanden na hun machtsgreep in Afghanistan bannen de taliban vrouwen langzaam maar zeker uit het openbare leven. Uit 'veiligheidsoverwegingen' mochten heel wat van hen sinds midden augustus al niet meer gaan werken of naar school. Zondag draaide het regime het vrouwelijke deel van de bevolking nog wat meer de duimschroeven aan.

'Vrouwen die over een afstand van 72 kilometer of meer willen reizen, kunnen het traject enkel aanvatten als ze vergezeld zijn van een naast mannelijk familielid', liet het Afghaanse ministerie voor de Bevordering van de Deugd en de Preventie van de Zonde weten. In de mededeling roept het ministerie chauffeurs ook op geen vrouwen meer toe te laten in hun voertuig als ze 'de islamitische sluier' niet dragen.

Tv-stations

De nieuwe richtlijn komt er enkele weken nadat het ministerie van de Afghaanse televisiezenders opgedragen had vrouwelijke verslaggevers en presentatrices te verplichten 'de islamitische sluier te dragen op het scherm'. De machthebbers in Kaboel verboden tv-stations toen ook nog langer films of series uit te zenden waarin vrouwen voorkomen of waarin de islamitische sharia of de Afghaanse waarden met de voeten getreden worden.

Kort na hun machtsovername afgelopen zomer hadden de taliban beloofd vrouwen een minder strikt regime te zullen opleggen dan bij hun vorige passage aan de macht (1996-2001). Toen waren vrouwen helemaal uitgesloten van de arbeidsmarkt en het onderwijs, moesten ze de boerka dragen en mochten ze hun huis enkel verlaten in het gezelschap van een man.

De internationale gemeenschap ontving die belofte met de nodige argwaan. Ze draaide de geldkraan voor de nieuwe machthebbers in Kaboel dicht. 'Legitimiteit en steun moeten verdiend worden door daden op het terrein', klonk het.

Toegevingen

Activisten hadden gehoopt dat de taliban toegevingen zouden doen om toegang te krijgen tot internationale fondsen. Het Centraal-Aziatische land, een van de armste in de wereld, verkeert in grote financiële ademnood.

De economie ligt op apegapen. Het banksysteem staat op instorten. Er is geen geld om ambtenaren te betalen. Door extreme droogte zijn oogsten massaal mislukt. En meer dan de helft van de bevolking riskeert acute hongersnood.