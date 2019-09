'Tank man'-fotograaf Charlie Cole overleden

Charlie Cole, de Amerikaanse fotograaf die de legendarische 'tank man'-foto maakte, is overleden. Hij werd 64.

Voor een hele generatie is de foto van de 'tank man' één van de meeste legendarische beelden uit de geschiedenis. Charlie Cole, een Amerikaan die in Texas geboren werd maar jarenlang op het Indonesische eiland Bali woonde, maakte hem op 5 juni 1989 in de straten van Peking.