Terreurgroep IS-K: klein maar gevaarlijk

De terreuraanslagen aan de luchthaven van Kaboel werden donderdag snel opgeëist door een groep die zichzelf IS Khorasan noemt. Dat is een kleine maar bloeddorstige 'franchise' van de bekendere terreurgroep uit Irak en Syrië.

In de communicatie van het Amerikaanse leger dook een voor het grote publiek nieuwe naam de voorbije dagen plots veelvuldig op. IS Khorasan, of kortweg IS-K, zou aanslagen plannen rond de drukbevolkte luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Een dreiging die donderdag waarheid werd, wat het leven kostte aan minstens 72 Afghanen en 13 Amerikaanse militairen.

IS Khorasan werd rond 2015 opgericht, als een lokale 'franchise' van de bekendere terreurgroep Islamitische Staat, die in Irak en Syrië ontstond en daar sterk groeide. De extreme visie op de islam sprak ook extremisten in andere gebieden aan. In Pakistan en Afghanistan scheurden enkele tientallen strijders zich van de lokale taliban af om een nieuwe, extremere groep te vormen. Daarbij zouden ook enkele Syrische veteranen en buitenlandse strijders een rol spelen.

Hoewel ze daarbij ideologie en methodologie - bloedige terreur - delen, lijken verder weinig rechtstreekse banden te bestaan met de 'moederorganisatie'. Het veel kleinere IS-K handelt volgens Amerikaanse inlichtingendiensten eerder op eigen houtje.

De 'Khorasan' in de naam verwijst naar een oude term om een gebied met onder andere Afghanistan, Pakistan, Iran en delen van Centraal-Azië te omschrijven. Dat lijkt ook het doel van de groep: het wil een grote provincie van het IS-kalifaat vormen.

In die grote ambitie slaagde ze de voorbije jaren nauwelijks. De groep bleef redelijk klein, met aanwezigheid in de provincies Nangahar en Kunar. Dat ze zowel de taliban als de Amerikaanse troepen als vijanden beschouwt, hielp daarbij. Echt veel ruimte om groot te worden, was er de voorbije jaren niet.

Meisjesschool

In mei was de groep verantwoordelijk voor de bloedige aanslag op een meisjesschool in Kaboel, waarbij 68 doden en 150 gewonden vielen.

Dat wil niet zeggen dat de kleine groep niet gevaarlijk is. IS-K zaaide in Afghanistan in meerdere steden terreur, met aanslagen op militaire doelwitten en burgers. In mei was de groep verantwoordelijk voor de bloedige aanslag op een meisjesschool in Kaboel, waarbij 68 doden en 150 gewonden vielen. In juni viel het een ngo-ontmijningsmissie aan, waarbij 10 doden vielen.

Dat de activiteit de voorbije maanden werd opgedreven, had alles te maken met de stijgende politieke instabiliteit. IS-K rook de kans om in de verf te zetten dat het Afghaanse regime niemand veilig kan houden.