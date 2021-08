Terug naar Wuhan, terug naar Sjanghai

De Chinese stad Wuhan test alle inwoners opnieuw op corona. Veel nuance in de Chinese aanpak is er niet. Honderd jaar na de stichting in Sjanghai is de Communistische Partij sterker dan ooit - ook daar is weinig nuance aan.

Wuhan raakte eind 2019 in het nieuws door een uitbraak van een nieuw coronavirus. Vanaf 2020 zou de coronapandemie zich wereldwijd verspreiden en een diepe gezondheidscrisis uitlokken, gevolgd door een economische crisis omdat het openbare leven op veel plaatsen zo goed als stilviel.

China greep destijds radicaal in met een harde lockdown en strenge coronamaatregelen. De economie noch de individuele vrijheden werden ontzien. Het resultaat was wel dat China als eerste uit de crisis kroop. Veel sneller dan elders ging het leven er weer naar het oude normaal.

Of bijna. Want de deltavariant sloop ook China binnen. In één klap zijn de demonen van 2019 terug. Al gaat het voorlopig maar om enkele honderden infecties op een miljardenbevolking, toch greep de Chinese overheid de voorbije dagen terug naar het bekende recept: het openbare leven werd weer lamgelegd. Ook nu is er geen respijt voor de economie noch de individuele vrijheid.

Anderhalf jaar na de uitbraak van de pandemie wordt overal ter wereld geworsteld met de gezondheidscrisis. Er zijn inmiddels vaccins, maar door de ongelijke verspreiding ervan is de coronacrisis verre van voorbij.

Jubileum

Wat wel veranderde, is de Chinese politiek. Op 1 juli vierde de Chinese Communistische Partij haar honderdste verjaardag. De partij werd in 1921 boven de doopvont gehouden in Sjanghai, toen een bolwerk van Britse en Franse bezetters. Bij de oprichters was een zekere Mao. Die had nooit Marx gelezen, laat staan bestudeerd. En toch zou 100 jaar later de Chinese Communistische Partij de grootste en sterkste ter wereld zijn.

De viering lijkt wel het startschot van een campagne om China definitief op de kaart te zetten als een internationale grootmacht. De ambities zijn ongeremd. Zowel nationaal als internationaal wil de partij de toon zetten. Het Westen krijgt duidelijk de boodschap dat China resoluut kiest voor een eigen krachtige natie.

De viering lijkt wel het startschot van een campagne om China definitief op de kaart te zetten als een internationale grootmacht.

Soms is het subtiel. Afgelopen donderdag stuurde president Xi Jinping de boodschap de wereld in dat zijn land 2 miljard vaccins ter beschikking zou stellen aan landen die moeilijk aan vaccins raken. Twee miljard, dat zijn er precies evenveel als de G7, de club van de rijke landen, in juni beloofde. De onderliggende boodschap is dat China de G7 moeiteloos kan evenaren. Of is het om aan te tonen dat de G7 wat krenterig is?

In ieder geval is het een antwoord op de kritiek die China op de G7-top kreeg. Onder meer de buitenlandse investeringen werden gehekeld en de G7 beloofde te investeren in de gebieden die de rijke wereld decennia negeerde. Die belofte komt ruim nadat China zijn nieuwe Zijderoute heeft ontvouwd of massaal in Afrika heeft geïnvesteerd en zo zijn invloedssfeer sterk uitbreidde.

China beloofde aan de taliban investeringen in ruil voor niet-inmenging in China.

China anticipeert almaar sneller op internationale ontwikkelingen. Eind juli ontving de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi een uitgebreide delegatie van de Afghaanse taliban. Zo maakt China meteen duidelijk wie de volgende machthebbers zullen zijn in Kaboel. Na het onverhoedse vertrek van de Amerikaanse en de NAVO-troepen is Afghanistan rijp voor een machtsovername. China beloofde aan de taliban investeringen in ruil voor niet-inmenging in China. Lees: geen steun aan Chinese moslimgemeenschappen zoals de Oeigoeren. Het is pure realpolitik in eigenbelang. Maar het geeft het land andermaal een voetje voor op het Westen.

Als de Chinese eenheidspartij al ooit communistisch is geweest, is dat allang niet meer zo. Wel is het eenpartijsysteem het enige dat getolereerd wordt en blijft de zeggenschap onbetwist in handen van de leiding van de Communistische Partij.

Kapitalisme

Sinds partijvoorzitter Deng Xiaoping het kapitalisme toeliet in China, is het land in sneltreinvaart gegroeid. De verzoening van het socialisme met het kapitalisme komt in belangrijke mate voort uit de pragmatische aanpak van de partijleiding.

In Peking wordt blijkbaar een nieuwe lijn gevolgd en die houdt weinig rekening met investeerders en beleggers. Deze week luidde het in een publicatie die dicht bij de machthebbers staat dat ‘computerspellen opium voor de geest’ zijn. De prelude van een aanval op de gamingsector. Het grootste slachtoffer is voorlopig het Chinese Tencent, dat zowat 50 procent van zijn omzet haalt uit computerspellen. En dan houdt CEO Tony Ma Huateng zich braaf aan de partijlijn.

The Wall Street Journal rekende voor dat China sinds november van vorig jaar minstens 50 maatregelen heeft getroffen tegen grote, vaak overzee genoteerde bedrijven. Bekende voorbeelden zijn de sabotage van de notering van Ant Group en de bestraffing van de Alibaba Holding, beide in handen van de ondernemer en miljardair Jack Ma. Ook sommige sectoren worden hard aangepakt. Die voor bijkomende opleidingen mag niet met winstoogmerk worden uitgebouwd. Dat betekent concreet dat digitale leerplatformen de facto niet langer welkom zijn in China.

De maatregelen veroorzaken paniek bij overzeese beleggers die graag willen meeprofiteren van de snelle groei van de Chinese bedrijven. Maar de Communistische Partij staat almaar meer op haar strepen. De maatregelen passen ook in de onverbiddelijke handelsoorlog tussen China en de VS. China concentreert zich duidelijk meer op de eigen veiligheid en op zelfvoorziening. Wat de VS overigens ook doen.

Dat betekent dat China nu meer wil groeien naar een ‘gematigde welvarende bevolking’. In die maatschappij is geen plaats voor miljardairs die graag in de schijnwerpers staan. De schijnwerpers zijn bedoeld voor Xi. Daarnaast is er maar weinig ruimte.

De staat beheert het kapitalisme in het belang van de meeste mensen. Ray Dalio Hefboomfondsbeheerder

China zet voluit in op de industriële ontwikkeling en is vastbesloten een groot stuk van de productie binnen de eigen grenzen te houden. Dat geldt voor het maken van computerchips, de ontwikkeling van batterijen voor wagens, de ontwikkeling van een luchtvaartindustrie en zo verder. Dat moet het land onafhankelijk maken van buitenlandse leveranciers, wat gezien de moeilijke betrekkingen met het Westen een logische, strategische keuze is.

‘De staat beheert het kapitalisme in het belang van de meeste mensen’, schreef de hefboomfondsbeheerder Ray Dalio. ‘De kapitalisten moeten hun ondergeschikte rol in het systeem kennen, anders zullen ze de gevolgen dragen.’