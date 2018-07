Thaise jongens en trainer na 18 dagen gered uit grot

De trainer en alle twaalf jongens die sinds 23 juni vastzaten in een grot in Thailand zijn gered. Dat blijkt uit een Facebookbericht van Thai Navy Seals.

Het was dinsdag een race tegen de klok om de laatste overgebleven slachtoffers op tijd te bevrijden. De hulpdiensten slaagden erin het negende, tiende en elfde kind te bevrijden. Rond 13.50 uur (Belgische tijd) kwam het verlossende bericht dat ook de twaalfde jongen en de trainer gered waren. Hieronder het Facebookbericht waarin de Thai Navy Seals de geslaagde reddingsoperatie wereldkundig maakten:

Zondag en maandag werden telkens vier jongens gered. Die acht jongens zitten in quarantaine in een ziekenhuis in de provinciehoofdstad Chiang Rai.