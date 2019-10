Tienduizenden trotseren maskerverbod Hongkong

In Hongkong zijn opnieuw tienduizenden demonstranten in de stromende regen de straat op gegaan. Velen van hen dragen een masker, ondanks het maskerverbod dat sinds vrijdag geldt.

Het maskerverbod werd ingesteld nadat protesten uit de hand waren gelopen en een jongen van 14 werd neergeschoten . Dat gebeurde tijdens een schermutseling tussen een agent in burger en een aantal demonstranten. Ook werd brand gesticht in winkels en metrotreinen.

Het democratische beweging vocht het verbod aan voor een rechtbank, maar ving bot. Wel verkregen ze dat justitie later deze maand het verbod en de handelswijze van Lam onder de loep neemt. Lam kon de wet invoeren door wetgeving uit het koloniaal tijdperk in 1922 die de leider noodbevoegdheden geeft.

Hart van zakenwijk

Nadat Carrie Lam, leider van Hongkong, het verbod had aangekondigd, brak er vrijdag zowat overal in Hongkong protest uit. Tal van actievoerders blokkeerden onder meer de grote verkeersassen in het hart van de zakenwijk. In de loop van de avond kwam het tot rellen.