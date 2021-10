Tientallen doden bij aanslag op Afghaanse moskee

De zelfmoordaanslag in de Afghaanse stad Kunduz is waarschijnlijk het werk van de lokale tak van terreurgroep Islamitische Staat.

'Deze namiddag vond een explosie plaats in een moskee van onze sjiitische landgenoten', meldde de woordvoerder van de taliban Zabihullah Mujahid vrijdag op Twitter. Op beelden die via sociale media werden verspreid was de enorme ravage te zien in de moskee in de noordelijke stad Kunduz.