Tientallen doden bij aanvallen in Afghanistan

Bij verscheidene aanvallen in Afghanistan zijn minstens 22 mensen omgekomen. Sinds begin dit jaar staat de teller op 573 burgerslachtoffers.

Bij verscheidene aanvallen in Afghanistan zijn de afgelopen uren minstens 22 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Dat meldden de lokale autoriteiten zaterdag.

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel doodden onbekenden schutters vier politieagenten, een universiteitsdocent en een overheidsfunctionaris. Twee van de incidenten gebeurden zaterdag, de derde op vrijdag. In de zuidoostelijke provincie Ghazni kwamen zaterdag minstens vier burgers om toen hun voertuig op een bermbom reed in de gelijknamige provinciehoofdstad.