Tientallen doden op bloedigste dag in Myanmar sinds staatsgreep

Bij zware straatprotesten tegen de militaire coup in Myanmar vielen zaterdag volgens verschillende waarnemers zeker 90 dodelijke slachtoffers. In totaal stierven al ruim Myanmarezen sinds de coup van 1 februari.

De Verenigde Naties spreken van de hoogste dodentol op één dag sinds het leger op 1 februari regeringsleider Aung San Suu Kyi achter de tralies gooide en de controle overnam. Zaterdag vond in Myanmar de jaarlijkse 'Armed Forces Day' plaats. Hoewel het leger had aangekondigd zwaar geweld niet te schuwen bij protesten kwamen de Myanmarezen massaal de straat op.

Ze vermoorden ons als vogels en als kippen, zelfs in onze huizen. Thu Ya Zaw Protestant

Over hoeveel mensen bij de manifestaties precies het leven lieten, lopen de schattingen uiteen. Volgens de nieuwsorganisatie Myanmar Now vielen ruim 90 doden, de krant Irrawaddy houdt het bij 59. De ngo Assistance Association for Political Prisoners, in dit geval de betrouwbaarste bron, spreekt van 89 doden. Daar is onder meer een zevenjarig kind bij.

In het hele land lieten demonstranten hun ongenoegen blijken. De zwaarste slag werd geleverd in Mandalay, Pegu en Rangoon, de grootste stad van Myanmar. Militairen en politie zouden volgens lokale media met scherp geschoten hebben op ongewapende manifestanten. 'Ze vermoorden ons als vogels en als kippen, zelfs in onze huizen', liet de protestant Thu Ya Zaw optekenen bij het persagentschap Reuters.

Rusland

Min Aung Hlaing, de legerleider die de coup in de steigers zette, herhaalde zaterdag in een televisietoespraak de belofte dat er weldra verkiezingen aankomen. Een concrete datum gaf hij niet. 'Het leger wenst samen te werken met de hele natie om de democratie te vrijwaren', zei Hlaing. 'Geweldacties die de veiligheid en stabiliteit ondergraven, zijn onkies.'

Hlaing stipte ook nog eens aan waarom het leger in februari brutaal de touwtjes in handen nam. Hij verwees naar 'ongrondwettelijke handelingen' van Aung San Suu Kyi en haar Nationale Liga voor Democratie (NLD). Sinds die militaire staatsgreep op 1 februari, die onder meer door de VN-Veiligheidsraad, de EU, het VK en de Verenigde Staten veroordeeld werd, vielen al ten minste 400 doden in Myanmar.

Hlaing gooide in zijn toespraak ook met een bloemetje naar Rusland. 'Rusland is een echte vriend', zei hij. De Russische minister van Defensie Alexander Fomin tekende zaterdag ook present bij een militaire parade in Naypyitaw, de hoofdstad van Myanmar. Volgens Reuters waren ook vertegenwoordigers van China, India, Pakistan en Vietnam aanwezig, al stuurden die landen geen ministers.

