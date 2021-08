Toenemend aantal coronabesmettingen doet Japanse zorgsysteem kraken

Nog altijd vinden in Tokio betogingen tegen de Olympische Spelen plaats.

In Japan groeit de bezorgdheid over een overbelasting van het zorgsysteem, nu het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Medische experts ijveren voor de afkondiging van een nationale noodtoestand.

Het gastland van de Olympische Spelen blijft in de ban van oplopende coronabesmettingen. Dagelijks worden nu meer dan 10.000 bijkomende gevallen vastgesteld en in Tokio kwamen er afgelopen zaterdag alleen al 4.058 besmettingen bij, wat een recordaantal is.

Om de druk op de ziekenhuizen te verlichten heeft de regering maandag een nieuwe maatregel afgekondigd. Alleen patiënten die ernstig ziek zijn of dat dreigen te worden, mogen nog worden overgebracht naar het ziekenhuis. Alle andere mensen die besmet zijn, moeten thuis in isolatie gaan. 'Ze noemen het thuisbehandeling, maar eigenlijk is het thuisverwaarlozing', hekelde oppositieleider Yukio Edano op de Japanse openbare televisie.

Niet-essentiële zorg

De ziekenhuizen zelf luiden de alarmklok. Enerzijds klagen ze de toenemende druk op het zorgsysteem aan, anderzijds zijn ze bezorgd over de individuele risico's voor patiënten. 'Er zijn mensen die herhaaldelijk worden afgewezen voor een ziekenhuisopname', vertelt de directeur van een universitair ziekenhuis aan het persagentschap Reuters. 'Te midden van de opwinding over de Olympische Spelen is de situatie voor het medisch personeel zeer ernstig.'

Momenteel is 70 procent van de voorbehouden ziekenhuisbedden gevuld met zwaar zieke coronapatiënten. De ziekenhuisdirecteur stipt aan dat de overblijvende en theoretisch vrije bedden niet zomaar beschikbaar zijn. 'We moeten een situatie vermijden waarbij de Olympische Spelen gehouden werden, maar het medische systeem is ingestort', zegt Hironori Sagara, die waarschuwt dat de ziekenhuizen hun niet-essentiële zorg moeten afbouwen als de besmettingen blijven oplopen.