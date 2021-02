Tokio 2020-baas wil aftreden na vrouwonvriendelijke uitspraken

Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio, is dan toch van plan op te stappen. Dat melden enkele lokale Japanse media. De ex-premier kreeg deze week een storm van kritiek over zich heen nadat hij in een meeting van het Japans Olympisch Comité vrouwonvriendelijke uitspraken had gedaan. Hij zou vrijdag zijn ontslag indienen om de controverse te doen stoppen.