Tolk op Nederlandse evacuatielijst vermoord in Afghanistan

Een Afghaanse tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond, is vermoord in Kaboel. 'Als dit klopt, is dat een drama', reageerde Ben Knapen, de Nederlandse ontslagnemende minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens zijn familie klopte een vertegenwoordiger van de taliban woensdag aan bij het huis waar de tolk (36) verbleef. 'Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten. We zijn hem verloren', zei de familie van de man donderdag tegen de Nederlandse nieuwszender NOS.

Het nieuws over zijn dood is nog niet bevestigd. Toch bevestigen bronnen bij de Nederlandse overheid op de hoogte te zijn van de moord. Als de berichten kloppen, is de man de eerste Afghaan op een evacuatielijst die wordt vermoord.

'Drama'

Ondertussen reageerde de Nederlandse ontslagnemende minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen al in de Nederlandse Tweede Kamer. 'We hebben nog geen bevestiging van de moord. Maar als het zo is, is dat natuurlijk een drama.' Knapen zegt dat zijn diensten zo snel mogelijk zullen achterhalen wat precies gebeurd is.

Volgens de familie van de tolk was die de afgelopen weken voortdurend van woning gewisseld om onder de radar van de taliban te blijven. 'Gisteren was hij in het huis van onze ouders', zei zijn broer aan de NOS. 'Vrienden en familie weigerden hem nog langer onderdak te geven, omdat hun leven ook in gevaar zou zijn als de Taliban weten dat hij bij hen logeert.'

De man stond op de Nederlandse evacuatielijst, maar kon nog niet gerepatrieerd worden. Hij werkte niet rechtstreeks voor Nederland, maar voor de Europese politie-missie EUPOL, waar Nederland aan deelnam.

Landroute Pakistan

Het bericht over de moord op de tolk zet het Nederlandse repatriëringsbeleid verder onder druk.

De evacuatie van ex-medewerkers van westerse landen, maar ook van mensen die gevaar lopen, zoals mensenrechtenverdedigers, loopt bijzonder moeilijk.

Verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland en België, maken voor de evacuatie gebruik van Qatarese vluchten. Maar Qatar laat alleen onderdanen of mensen met een geldige verblijfsvergunning toe op zijn vluchten. Voormalige werknemers en Afghanen die gevaar lopen, mogen dus niet mee als passagier.

Wel bestaat een vluchtroute over land, via Pakistan. Vorige week trokken nog 58 Afghanen de grens naar Pakistan over om van daar uit naar Nederland te vliegen.. Knapen zei toen dat de Nederlandse overheid een 'bijzonder inspanning' wil leveren voor die groep. Er zouden nog zeker 2.100 Afghanen volgen. Een timing voor die repatriëring is nog niet bekend.

Als de moord wordt bevestigd, zet dat het Nederlandse repatriëringsbeleid verder onder druk. In september zag de Nederlandse regering nog twee koppen rollen na felle kritiek op de trage evacuatiemissie in Afghanistan.

België

Net als Nederland proberen ook het Verenigd Koninkrijk en Spanje mensen via de landroute naar Pakistan het land uit te krijgen. Die begeleiding gebeurt niet fysiek maar via mail, telefoon en met de hulp van de Pakistaanse autoriteiten, zoals het verschaffen van visa en hulp aan de grensovergang.

108 afghanen op belgische evacuatielijst België heeft nog 108 ex-medewerkers van Defensie en mensenrechtenverdedigers op zijn evacuatielijst staan.