Top tussen Trump en Kim Jong-un gaat niet door

De geplande topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat niet door. In een brief blaast het Witte Huis de ontmoeting af.

Trump en Kim zouden elkaar op 12 juni spreken in Singapore. Maar in een brief gericht aan Kim laat het Witte Huis de Noord-Koreaanse leider weten dat de top niet zal plaatsvinden.

'Helaas vind ik het op basis van de vreselijke woede en de open vijandigheid van uw meest recente mededeling ongepast om op dit moment deze lang geplande meeting te houden. Laat deze brief daarom duidelijk maken dat de top in Singapore niet zal plaatsvinden.'

De ontmoeting zou de eerste ooit zijn tussen een Amerikaanse en een Noord-Koreaanse leider. Maar ondanks de plannen werd de sfeer tussen Washington en Pyongyang de voorbije dagen steeds grimmiger.

Historische ontmoeting

Eerder op de dag herhaalde Noord-Korea zijn dreigement om zich uit de historische ontmoeting terug te trekken. Het land waarschuwde ook dat het bereid was zijn kernwapens tegen de VS in te zetten indien nodig.

In een officiële verklaring noemde Noord-Korea de Amerikaanse vicepresident Mike Pence ook een 'politieke dommerik'.

Daarop antwoordt Trump in zijn brief: 'Jij spreekt over je nucleaire capaciteiten, maar de onze zijn zo massief en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt moeten worden.'