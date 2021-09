Topman Chinese likeurreus levenslang achter de tralies

Sinds zijn notering op de beurs van Sjanghai maakt de likeurmaker Kweichow Moutai een pijlsnelle groei door. Op zijn piek in februari van dit jaar noteerde Kweichow tegen een beurswaarde van 432 miljard euro. Maar sinds de communistische partij haar pijlen op het Chinese bedrijfsleven en dus ook Kweichow heeft gericht, is die waarde gereduceerd tot 270 miljard euro. Dat is nog altijd ruim dubbel zoveel als AB InBev en Heineken samen. Het aandeel kreeg in het jongste kwartaal een klap van 20 procent.