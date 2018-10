Topondernemers laten Saoedi's vallen na horrormoord

Saoedi-Arabië raakt langzaam geïsoleerd door de onopgehelderde verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Steeds meer bedrijfsleiders zeggen hun deelname aan een Saoedisch topevenement later deze maand af.

Virgin-baas Richard Branson zet zijn projecten in Saoedi-Arabië on hold zolang er geen duidelijkheid is over het lot van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat zegt hij in een mededeling op de Virgin-website. 'Ik had hoge verwachtingen van de Saoedische regering en van kroonprins Mohammed Bin Salman', schrijft hij. 'Maar als Khashoggi in Turkije werd vermoord, kan het Westen niet langer zakendoen met de Saoedische regering.'

Als Khashoggi werd vermoord, kan het Westen niet langer zakendoen met de Saoedische regering. Richard Branson Virgin-topman

Branson trekt zich terug als voorzitter van twee Saoedische toerismeprojecten aan de Rode Zee en pauzeert de gesprekken over een Saoedische investering van 1 miljard dollar in zijn ruimtebedrijven.

Davos in de woestijn

Hij is niet de enige bedrijfsleider die zijn handen van de Saoedi's aftrekt. Later deze maand vindt in Riyad het Future Investment Initiative plaats, ook wel het 'Davos in de woestijn' genoemd, naar het jaarlijkse Wereld Economisch Forum van de machtigste en rijkste mensen ter wereld in het Zwitserse Davos.

Een topkransje van ondernemers, investeerders, beroemdheden en mediafiguren blaast er verzamelen voor het driedaagse evenement dat gefinancierd wordt door de Saoedische koninklijke familie. Onder meer JPMorgan Chase-CEO Jamie Dimon en kroonprins Mohammed zullen er spreken.

Eenzaam

Maar het belooft eenzaam te worden in de woestijn. Steeds meer toppers geven verstek. Onder meer Uber-topman Dara Khosrowshahi liet weten dat hij niet meer komt.

Ook Andrew Ross Sorkin, columnist van The New York Times zei af. 'Ik ben erg aangeslagen door de verdwijning van journalist Khamal Khashoggi en de verhalen over zijn dood. Ik zal niet langer deelnemen aan het Future Investment Initiative in Riyad', schreef hij op Twitter. Mediabedrijven als The Los Angeles Times en The Economist volgen zijn voorbeeld.

Anderen, zoals Siemens-topman Joe Kaeser en Blackrock-CEO Larry Fink, lieten weten de situatie in de gaten te houden. De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin zei vrijdag dat hij nog steeds van plan is het evenement bij te wonen.

Visie 2030

De heisa is een streep door de rekening van de Saoedische kroonprins Mohammed. Die wil met zijn toekomstplan 'Visie 2030' de Saoedische economie minder afhankelijk maken van olie en hoopte met het evenement de buitenlandse investeringen in de non-olie economie een boost te geven. Mohammed presenteert zich als de grote hervormer, die onder meer de bioscopen weer opendeed en vrouwen met de auto liet rijden, maar krijgt ook veel kritiek voor zijn onderdrukking van intellectuelen en mensenrechtenactivisten.