Triest coronarecord voor India

India rijgt de coronabesmettingen in een rotvaart aan elkaar. Gemiddeld zit het op een na meest bevolkte land aan bijna 75.000 nieuwe gevallen per dag.

Afgelopen week kwamen er op een totale bevolking van 1,4 miljard zowat een half miljoen besmettingen bij. Daarmee schiet India de VS voorbij, die midden juli piekten op een 7-dagengemiddelde van 67.000 gevallen per dag.

De groei loopt minder hard dan in de VS het geval was, maar het einde van de Indiase klim is nog niet in zicht. Met 3,7 miljoen geregistreerde besmettingen zal het land de 4 miljoen van nummer twee Brazilië wellicht eind deze week hebben bijgebeend.