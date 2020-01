Trudeau: 'Zonder recente spanningen hadden slachtoffers crash Teheran nog geleefd'

De Canadese premier wijst in een interview de Verenigde Staten met de vinger. Zij zijn mee verantwoordelijk voor de dodelijke vliegtuigcrash in Teheran, klinkt het.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft maandag scherp uitgehaald naar de Verenigde Staten. In een interview met Global News noemde hij hen mede verantwoordelijk voor de vliegtuigcrash van vorige week in Teheran.

Als de VS de spanningen in de regio niet hadden opgepookt door de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit te schakelen, hadden de 176 mensen aan boord van het vliegtuig waarschijnlijk nog geleefd, zei Trudeau. 'Zonder de spanningen en de recente escalatie zouden die Canadezen nu gewoon thuis bij hun families zijn.'

57 Canadezen

Bij de crash van vorige woensdag kwamen alle 176 inzittenden om. Onder hen ook 57 Canadezen. Iran noemde de crash lang een ongeluk, maar moest dit weekend toegeven dat het het vliegtuig met een luchtafweerraket uit de lucht had geschoten. Dat gebeurde op een moment dat het een Amerikaanse vergeldingsactie verwachtte na een aanval op Amerikaanse doelwitten in Irak.

Trudeau zei het in het interview ook spijtig te vinden dat de VS Canada niet op de hoogte hadden gebracht van de plannen om Soleimani te doden. 'De VS bepalen van alles. Als internationale gemeenschap proberen we samen te werken in grote dossiers, maar soms ondernemen landen actie zonder hun bondgenoten te verwittigen.'